〈2022半導體展〉劉德音：能源效率為目前所有客戶最重視的要件

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長劉德音今 (14) 日表示，「能源效率」為目前半導體產業技術最重要的一環，也是所有客戶目前最重視的必要條件。

劉德音今日在半導體永續力國際論壇，透過錄影形式，以「Innovating Towards a World of Shared Optimism」為題發表演講。

劉德音表示，半導體產業已成為科技技術進步的核心，尤其 5G 及 AI 對高效運算需求持續增加，台積電提供技術與能力來釋放客戶產品創新。

劉德音說，台積電從產品早期就與客戶合作，半導體產業中目前最重要的就是「能源效率 (energry efficiency)」，也是包括手機、高效運算、物聯網及車用等所有客戶，最重視的必要條件，半導體能源效率每 2 年提升一倍，這種趨勢會持續下去，推進到 5 奈米等先進製程。

劉德音以目前已量產的 5 奈米為例，他指出，以相同產品來看，5 奈米產出的功耗僅為 28 奈米製程產出的 7%，目前 3 奈米也在進行風險試產中，將提供更佳效能表現；他並強調，台積電每用一度電，可替全球節省 4 度電。

劉德音並說，許多半導體公司都開始推動淨零碳排，但根據商業模式不同，企業規劃的路徑也不同，台積電規畫 2025 年起碳排放零成長，並逐步下降，2030 年碳排放回到 2020 年排放水準，並於 2050 年含價值鏈一同達到淨零碳排放。

劉德音認為，淨零碳排是很大挑戰，但台積電持續與供應商一起攜手推進，包括艾司摩爾、應材、Lam Research、東京威力科創等，在提升能源效率上做努力。