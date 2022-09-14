〈台股盤後〉股匯雙殺權值股倒地 大跌236點回補多方缺口

美國 8 月 CPI 數據超出預期，美股周二 (13 日) 遭血洗狂瀉，在亞股、亞幣臉綠下，台股今 (14) 日也上演股匯雙殺，新台幣午盤貶破 31 元關卡，大型權值股全面倒地，權王台積電更跳水摜破季線，盤面蘋概股、電動車族群逆勢上攻，生技股輪動表現，指數終場大跌 236.1 點，收在 14658.31 點，回補成交值 1861.35 億元，摜破五日線，回補周一 (12 日) 跳空多方缺口。

大型電金傳產權值股普遍收黑，又以電子權值股跌幅最重，台積電、鴻海同步重挫超過 2%，其中台積電跌 2.64%，收在 480 元，跌破五日線與季線，聯發科跌幅也超過 1.7%。

其他電子權值股方面，日月光投控、和碩、欣興、光寶科、南亞科跌幅均超過 3%，大立光、國巨跌逾 2%，瑞昱則逆勢勁揚、小漲 1.2%。

部分蘋概股逆勢勁揚，雙鴻小漲 2%，毅嘉、精確、燿華、精元漲幅都超過 1%，嘉澤、建準、強茂、原相等同步收紅。

車用電子族群持續吸睛，昇銳強攻漲停，為昇科、宜特大漲超過半根停板，倚強科、怡利電、和大、為升、金寶漲幅都超過 3%。

分析師指出，台股今日受美股周二大跌影響，預期美股今晚續跌機率較高，但應不至於再重挫，若美股跌破第二隻腳，台股上周第二隻腳恐難保。

