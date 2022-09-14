〈萬海法說〉運價止跌關注三因素 Q4不悲觀將迎近洋航線旺季

萬海 (2615-TW) 今 (14) 日召開法說會，由於近期各航線運價持續下滑，外界關注何時止跌，總經理謝福隆對此表示，運價受供需影響，後續要關注通膨、需求、庫存去化等因素，不過目前各航線運價仍高於疫情前，且第四季是傳統近洋航線旺季，對營運仍不悲觀、將審慎應對各項挑戰。

萬海第二季受運費收入下滑，單季營收季減 6.7%，謝福隆表示，主要反映疫情、中國港口封控、通膨、終端庫存去化、需求減弱等因素影響，近期各航線運價也持續走弱，不過第三季原就是東南亞等近洋航線傳統淡季，運價修正屬正常現象。

謝福隆說明，由於歐美等終端市場需求減緩，連帶使 8 月東南亞運費大幅修正，但亞洲航線運價仍高於疫情前 2020 年水準，近期也已看到跌勢趨緩，加上傳統第四季為近洋航線旺季，預期農曆年前運量將高於一般水準，也透露萬海目前近洋線裝載率達約 9 成。

面對各航線運價走弱，謝福隆坦言，運價走跌對營運確實會有壓力，但萬海壓力不比同業大，至於運價何時止跌，則要觀察全球通膨、庫存、需求變化等，如果產業庫存消化到一定程度，將有利庫存回補的情況發生。

展望未來，謝福隆表示，萬海與多家核心客戶溝通了解後，認為訂單雖然受通膨、地緣政治、庫存消化等影響，但整體還是不悲觀，將積極充分運用艙位滿足客戶所需，至於是否跟進同業減資提升股東報酬率，他說，執行庫藏股、減資屬董事會職權，若有任何決議都將依法公告。

另一方面，針對近期美國、韓國等監管機關擬對運價進行反壟斷調查，謝福隆說，各公司運價都是各船商自行訂定，萬海依循各國法遵，並沒有壟斷行為，認為相關調查對公司影響不大。