通膨壓力嚇趴台股 美元指數續強將不利股市表現

美通膨居高不下，拖累台股今 (14) 日重挫 236 點收在 14658 點，分析師認為，台股目前缺乏承接力道，預期在聯準會開會前將持續震盪，而美元指數若繼續彈升，短線將不利股市表現。

美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增率超乎預期，強化市場對聯準會下周激進升息的預期心理，美股四大指數應聲下挫，台股今天開盤就大跌逾 370 點，惟盤中在中小型股支撐下，帶動跌幅收斂，但終場仍下挫 236 點作收。

觀察今天三大法人，包括外資、自營商同步賣超台股，就連最挺台股買超天數長達 57 天的投信也跟進砍股，三大法人合計共賣超 180.33 億元；官股券商今天雖循例進場買超，但金額僅約 37 億元。

啟發投顧分析師李永年表示，美股與台股今天一反先前反彈格局出現大幅回檔，如無意外，研判在聯準會 9 月 21 日召開利率會議前夕，台股將持續震盪整理。

不過，在通膨數據仍超出市場預期情況下，市場認為聯準會將祭出激進式升息對抗通膨，預期聯準會 9 月升息 3 碼可謂箭在弦上，甚至有外資預測聯準會 9 月將大升 4 碼，屆時恐將推升美元指數繼續上攻。

李永年認為，台股要擺脫震盪下修，甚至避免破底危機必須取決於三大因素，首先是美股必須在 3 個交易日將長黑棒吃掉，其次美元指數必須回檔整理，持續高檔的美元指數不利股市；另外，台股也必須跟著開高走高反彈，才有機會扭轉劣勢。

李永年認為，從今天大跌 236 點，但成交量不到 2000 億元來看，台股目前問題在於缺乏承接力道，尤其支撐盤勢的大型權值股幾乎都淪為外資調節目標，以台積電 (2330-TW) 來說今天遭外資賣超 1 萬多張，但卻缺乏接盤力道支撐。

從今天盤勢來看，台股目前主要由中小型股支撐，呈現內外資兵分兩路，外資狂賣權值股，內資拚命低接中小型股；此外，接手的買盤碰到的賣壓並不重，而賣盤拋出的承接買盤力道也不夠強勁，形成個股多空分明態勢。



