國銀前七月對中小企放款新增3749億元 年度目標提前達陣

根據金管會統計，本國銀行今 (2022) 年前七月對中小企業新增放款餘額合計共 3749.35 億元，提前達成今年訂定的新增放款達 3500 億元的年度目標；但與去年前七月新增放款餘額 4762.11 億元相比，國銀對中小企的放款則有放緩跡象。

對於銀行對中小企業放款趨緩，金管會銀行局主秘侯立洋認為，主要與央行升息、紓困貸款寬限期到期，以及銀行嚴控土建融授信有關。

侯立洋表示，央行升息與其紓困優惠利率已在 6 月屆期，部分企業為減輕財務負擔因此選擇提前還款；加上紓困貸款也陸續在今年到期，導致中小企業每月的攤還金額增加，使得放款金額相對減少。

根據金管會統計，截至今年 7 月底止，國銀對中小企業放款餘額達 9 兆 636 億元，較 6 月底增加 551.33 億元。

進一步看各銀行對中小企業放款，今年前七月以中信銀、台新銀與第一銀行對中小企放款最為積極；中信銀放款新增 360.8 億元居冠，台新銀與第一銀各新增 350.48 億元、348.1 億元，分別排名第二、第三。

根據金管會統計，截至今年 7 月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為 66.50%，占民營企業放款餘額比率為 69.92%，兩者分別較 6 月底的比率減少 1.20 及 0.70 個百分點。

另外，統計到今年 7 月底止，中小企業放款的平均逾期放款比率為 0.27%，與 6 月底相同。