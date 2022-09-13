金管會：12/19起盤中零股交易撮合時間縮短為1分鐘

為吸引更多小額投資進入股市，台股在 2020 年 10 月 26 日實施盤中零股交易，為增進盤中零股交易效率，金管會宣布 12 月 19 日起，盤中零股交易撮合間隔時間將縮短成 1 分鐘，提高零股交易流動性。

金管會表示，盤中零股交易撮合間隔時間將從現行的 3 分鐘縮短至 1 分鐘，期望提升盤中零股市場的流動性，優化零股交易市場，吸引更多小資族進場。

根據統計，111 年前七月證券新開戶數約 68 萬戶，其中 30 歲以下的族群占比約 43.8%，31 歲到 40 歲比重約 23.9%，顯示年輕人參與證券市場意願頗高。

進一步看盤中零股交易，自實施以來到今年 7 月底為止，上市盤中零股日均值為 18.76 億元、占比 0.56%，比起 2020 年前 9 月盤後零股日均量 2.23 億元、占比 0.12% 雖有顯著提升，但仍有成長空間。

金管會表示，為增進盤中零股交易市場成交機會及效率，將在 111 年 12 月 19 日縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行 3 分鐘縮短至 1 分鐘，期望提升盤中零股市場的流動性，優化零股交易市場。

金管會表示，為提高盤中零股交易的便利性，除縮短盤中零股撮合間隔時間外，也將加強對券商與投資人的宣導，但也要提醒投資人審慎評估交易成本及自身財力情況，並應了解公司財務業務等基本面狀況，注意相關投資風險。