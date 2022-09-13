防疫險今年理賠已破900億 雙險單周理賠金額同步創高

產險防疫險理賠金額持續擴大，根據金管會最新統計，包括防疫險與疫苗險雙險今年以來理賠金額已達 901.75 億元，其中防疫險與與疫苗險截至 9 月 12 日止，單周理賠金額分別為 67.75 億元、27.36 億元雙創新高。

金管會今 (13) 日公布防疫、疫苗保單理賠概況，統計今年以來到 9 月 12 日止，國內 12 家產險銷售的防疫險與疫苗險理賠金額已達 901.75 億元，其中防疫險理賠金額約 713.83 億元、疫苗險理賠金額約 187.91 億元。

以單周理賠金額來看，統計到 9 月 12 日止，受本土疫情升溫影響，帶動防疫險單周理賠金額達 67.75 億元，疫苗險單周理賠金額達 27.36 億元，雙險的單周理賠金額連袂創新高。

據金管會統計，截至 9 月 12 日為止，防疫險承保件數共 473.7 萬件，保費收入共 45.1 億元；理賠件數共 187.38 萬件、理賠金額 713.83 億元，今年以來理賠金額已逼近保費收入的 16 倍。

在疫苗險部分，統計到 9 月 12 日為止，疫苗險承保件數共 240.68 萬件、保費收入共 10.12 億元；理賠件數共 45.09 萬件、理賠金額共 187.91 億元，累計今年以來疫苗險理賠金額已超過保費收入約 18 倍。

隨著理賠金額持續增加，產險業者增資壓力有增無減，其中國泰世紀產險申請增資 100 億元，富邦產險申請增資 150 億元、新安東京海上產險申請增資 147 億元，另外中信產險則二度申請增資，合計金額為 90 億元，4 家產險合計申請增資 487 億元，且全已獲金管會核准。