鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-13 20:06

為了協助經濟弱勢族群度過資金難關，金管會保險局今 (13) 日提醒，2026 年度「保單借款優惠利率紓困方案」已正式上路，符合資格的保戶可於 3 月 31 日前，向所屬壽險公司提出申請，每人最高可貸新台幣 10 萬元，提供為期 3 年的固定優惠利率，今年利率 2.165% 持平去年水準。

10萬元救命錢來了！弱勢保單借款紓困方案啟動 3年固定利率2.165%。(鉅亨網資料照)

由於央行利率政策近一、兩年趨於穩定，2026 年度的貸款利率定為 2.165%，與 2025 年維持相同水準。

金管會保險局主秘古坤榮表示，本方案最大特色在於「固定利率」，借款期間 3 年內利率不隨市場調漲，能有效幫助保戶穩定財務支出。若 3 年期滿後保戶仍有還款困難，壽險公司也將視個別情況彈性調整減碼，或由保戶評估是否續行申辦。

根據保險局統計，此紓困方案自 2022 年常態化以來，已惠及眾多家庭。回顧 2025 年，因應對等關稅特殊因素，曾開放兩階段申請，第一季核准 1878 人、1.64 億元；第二階段 6/30 至 8/31，核准 952 人、7700 萬元，去年總計核准人數達 2830 人，借款金額高達 2.41 億元。

金管會強調，本方案對象主要針對急需資金周轉的弱勢保戶，須符合身心障礙、低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭成員，或領有相關證明之經濟困難者。單一要保人累計借款金額最高 10 萬元，適用保單為累積有足額「保單價值準備金」之新台幣有效保單。

古坤榮補充，只要保單具備足額保價金、非屬外幣保單，且保戶符合身分資格，各公司基本上都會受理，實務上極少出現排除適用的情況。