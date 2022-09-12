日月光完善員工托育 打造三好幼兒園 招收300名幼兒

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光三好幼兒園今 (12) 日開幕，日月光指出，幼兒園可落實完善托育職場制度，成為現代父母育兒最有力的後盾，打造願生能養的育兒環境，讓員工安心、放心就地成家立業。

日月光集團與高雄市政府攜手推動「公私協力、友善托育」，投入上億元資金，興建日月光三好幼兒園，量身打造的托育服務，不僅是高雄廠第一，同時也是楠梓科技產業園區第一所企業附設園所。

三好幼兒園自去年起試營運，並在今年 8 月申請通過準公共化幼兒園，致力推動更優質的教保服務。

執行長吳田玉表示，三好幼兒園是日月光送給員工、送給高雄的禮物，公司秉持照顧員工、友善托育的初衷，實踐承諾，成立可招收 300 名小朋友的三好幼兒園，預計三好幼兒園將以綠色環境進行自然特色教學，輔以完善的硬體設備，給小朋友最好的學習空間。

另外，三好幼兒園也提供上午 7 點到晚上 8 點的彈性收托時間，廠區同仁和寶貝一起上班上學，凝聚親子幸福感，日月光以員工需求為優先，打造友善家庭、工作生活平衡的職場環境。

高雄市市長陳其邁指出，「高雄」是我們的家，為減輕家長負擔、成為家庭育兒有力後盾，以公私協力健全公共托育空間、提升資源量能，呼應政府推行 0-6 歲國家一起養、我國少子女化對策計畫，透過就學費用再降低、平價教保續擴大、育兒津貼提高額度等規劃，使幼兒獲得更多照顧。

日月光補充，三好幼兒園為節能、環保、綠能建築，太陽能板產電自發自用，佔園所 4 成的用電量，並以全方位智能化監控系統保障校園環境安全；戶外廣闊的活動綠地，為一般園所平均的 4 倍，同時保留現地文史記憶，包含百年桃花心木及老樹群，與冷戰時期桁架的拆解重組，成為小孩等候父母的景觀休息區。

透過綠意與生態結合的學習環境，日月光期望落實永續校園的精神，留下具實質歷史價值的建築富紀念意義，三好幼兒園榮獲今年校園建築景觀類建築園冶獎，與 2021 高雄厝綠建築大獎公共建築組優選及人氣獎的肯定。