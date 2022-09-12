彩晶再買回2.64萬張庫藏股 執行率62.5%

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (12) 日公告，以每股平均 11.87 元、斥資約 3.13 億元，再買回 2.64 萬張庫藏股，累計彩晶 8 月執行庫藏股以來，已買回 5.5 萬張庫藏股，占總發行股數約 1.87%，執行率達 62.5%。

彩晶上月初通過買回庫藏股，預計自 8 月 3 日至 10 月 3 日，買回約 88000 仟股，用於激勵及提昇員工向心力，買回區間落在 6.8-15.17 元。

展望下半年，彩晶認為，整體市場受環境影響，產業稼動率普遍下修，平均將落在 7 成上下，但彩晶因產品、客戶較分散，受衝擊程度較少，估下半年產能稼動率仍將維持在 9 成以上，不過年底將進行設備機台改造更新，屆時稼動率將稍微滑落至 8 成上下。

總體而言，彩晶預期，下半年各產品營收占比將與上半年相當，僅手機產品因上半年特定客戶拉貨強勁，下半年比重將會小幅下滑，但依目前需求來看，下半年車載動能與上半年持平，第四季有機會再增加，且中長期穩定成長趨勢不變，也符合近年擴大布局工控、車載布局的策略。

彩晶 8 月營收則達 14.38 億元，月增 6.1%、年減 32.2%，反映價格較去年顯著滑落，累計前 8 月營收達 122.42 億元，年減 40%，出貨方面，8 月中、小尺寸面板出貨量為 3864 萬片，月增 8.5%，大尺寸顯示器面板及自有品牌產品出貨量則為 5 萬片、月減 47.1%。