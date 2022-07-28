〈日月光法說〉Q2雙率飆新高 上半年EPS 6.71元也寫新猷

封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (28) 日召開法說會，並公布第二季財報，受惠有利匯率、產品組合優化，還有營運整合效益顯現，毛利率、營益率同步登頂，毛利率更衝上 21.4%，稅後純益達 159.88 億元，季增 24%，年增 55%，每股稅後純益 3.69 元，累計上半年達 6.71 元也創高。

日月光投控第二季營收 1604.39 億元，季增 11%，年增 26%，毛利率 21.4%，季增 1.7 個百分點，年增 1.9 個百分點，營益率 12.8%，季增 1.6 個百分點，年增 2.4 個百分點，稅後純益 159.88 億元，季增 24%，年增 55%，每股稅後純益 3.69 元。

日月光投控上半年營收 3048.3 億元，年增 23.72%，毛利率 20.62%，年增 1.67 個百分點，營益率 12.05%，年增 2.28 個百分點，稅後純益 288.95 億元，年增 53.57%，每股稅後純益 6.71 元。

日月光投控營運長吳田玉指出，撇除售廠影響數，日月光投控上半年封測事業營收年增 25%，其中，高階封裝受惠多晶片封裝趨勢成形，年增幅更高達 48%，在汽車電子成長更顯著，上半年營收年增 54%，預期動能除了延續至今年下半年，還會延續至 2023、2024 年。

隨著高階封裝、汽車電子等產品銷售比重增加，日月光投控封測事業雙率也持續優化，第二季毛利率衝上 29.2%，季增 1.7 個百分點，年增 3.6 個百分點，營益率也達 18.9%，季增 2.2 個百分點，年增 3.9 個百分點。