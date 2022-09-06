8月中國新車銷售 日本三大車廠增減互見

周二 (6 日) 日本三大車廠的 8 月中國市場新車銷售數據全部出爐。其中，豐田年增 3 成、本田年增 5 成，表現暢旺；但另一方面，日產銷量萎縮 1 成。中國政府實施乘用車減稅，刺激新車銷售；但也有車商受到晶片短缺等影響。

據《日本經濟新聞》周二報導，日本汽車業龍頭豐田，今年 8 月在中國市場的新車銷量年增 30% 至 18 萬 8200 輛，連續 3 個月年比增長；銷售主力的 Corolla 等車款銷售暢旺，另外休旅車的銷售狀況也同樣良好。豐田 2022 年 1~8 月期間，在中國市場的累計銷量達 127.3 萬輛、年減 1%，大致已恢復到去年水準。

本田 8 月的中國市場新車銷量年增 48.9% 至 13 萬 6530 輛，連續 3 個月呈正成長。油電車 (HV) 等銷售狀況穩固。

日產 8 月的中國市場新車銷量年減 12% 至 9 萬 9570 輛，在相隔 2 個月後轉負成長。其中，銷售主力的乘用車年減 8.9% 至 8 萬 8133 輛，小型商用車年減 30.4% 至 1 萬 1437 輛。對此，日產方面表示，8 月份之所以出現銷量萎縮，原因與零件和晶片的供給短缺，以及疫情擴大等負面影響有關。

根據中國汽車工業協會預測，8 月中國市場的整體新車銷量年增 27%，連續 3 個月年比增長。但是在 8 月下旬左右，部分地區由於疫情惡化的緣故、陸續又有封城消息傳出，今後的生產和銷售恐怕會受到影響。