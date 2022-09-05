颱風「軒嵐諾」朝北移動 日本豐田、日產九州工廠將暫時停工

今年 11 號颱風「軒嵐諾」目前移動路徑向北，朝韓國濟州島移動。日本豐田和日產汽車周一 (5 日) 宣布位在日本九州的汽車工廠將暫時停工。另外，日產汽車位於日本本州的主要生產據點「櫪木工廠」在周一發生火警，無人傷亡。

據《路透》報導，由於颱風「軒嵐諾」正接近日本，豐田周一宣布位在九州福岡縣的宮田、苅田和小倉共 3 座汽車工廠，將於日本時間晚間 9 點後暫停運作。豐田預估此次停工將持續到周二白天，預計在周二傍晚重新啟動生產作業。

此外，日產也因為颱風關係，旗下負責汽車組裝的日產自動車九州 (Nissan Motor Kyushu) 及日產車體九州 (Nissan Shatai Kyushu) 位在福岡縣的工廠，也將於周一晚間和周二白天停工。

另一方面，日產汽車的主要生產據點、位於本州的櫪木工廠，部分廠房在日本時間周一上午發生火災，當地消防隊在 9:40 左右接獲通報，抵達現場後約 1 個小時撲滅火勢。火災發生時，廠房內正在進行生產作業，但由於疏散得宜，未傳出人員傷亡。

日產表示，這此發生火災而暫時停工的是鋁鑄造廠，但車輛工廠等其他廠房在目前仍持續營運當中。

警方表示，發生火災的廠房，在屋頂或牆壁沒有起火痕跡，可能是部分設備起火燃燒。另外也沒有延燒到其他廠房，警消單位正在調查起火原因。

日產表示，在清楚該工廠今後營運狀況後，將公布相關訊息。

櫪木工廠的汽車生產能力，每年可達到 30 萬輛以上，是日產在日本國內主要生產據點；而除了車輛組裝之外，其他還包括鑄造、車軸和馬達組裝等生產機能。