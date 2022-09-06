調查：近8成專家認為 南韓半導體產業已面臨危機

據南韓《中央日報》，大韓商工會議所 (KCCI) 周一 (5 日) 公布 8 月 16 日至 8 月 25 日期間、針對南韓 30 名業界、學界半導體專家的調查結果，76.7% 認為南韓半導體產業面臨危機；56.7% 認為已經到危機入口，20% 認為已陷入危機。

另一方面，20% 認為危機才要到來，另外有 3.3% 認為南韓半導體產業沒處在危機狀態。

專家們認為這次半導體危機將持續相當長的一段時間，58.6% 認為如此情況可能持續到 2024 年之後。

專家們提到，對外風險是主要原因。韓國產業研究院 (KIET) 一名研究員表示，半導體供給過剩、全球需求減少和存貨增加，都造成半導體價格下滑；另外中國科技快速崛起，還有美中兩國爭奪科技霸權等諸多風險因素，也都導致不確定因素更為嚴重。

這次調查結果，43.4% 專家認為目前所面臨的半導體危機，比 2016 年薩德危機、2019 年美中貿易戰更嚴重。西江大學電子工學系一名教授指出，以往半導體產業出現降溫，主要是暫時性的對外環境惡化和半導體景氣循環等因素，但是這次面臨的局面不知要到何時才會結束，強國間的供應鏈競爭還有中國日益強大的技術追趕，都讓人更為擔憂。

有關美國發起的晶片四方聯盟 (Chip 4)，46.7% 的南韓專家學者認為會給該國帶來負面影響，比例超過認為會帶來正面影響的 36.6%；主因在於，他們認為美、中兩國的進一步競爭關係，會造成中國方面的反彈等副作用。

在「晶片法案」(CHIPS Act) 問題上，50% 抱持正面態度，但抱持負面態度的比例也高達 40%。

在南韓政府的半導體政策方面，43.3% 認為該國政府在晶片四方聯盟等方面應進行外交努力，30% 認為應該推動人才培育，13.3% 認為應擴大研究開發援助，10% 認為應擴大投資方面的稅制、金融援助等。

另外，韓國全國經濟人聯合會 (FKI) 也在周二表示，有必要學習台灣，在半導體產業方面推動全方位的支援。