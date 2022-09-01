因LTA等瑕疵 TOYOTA、LEXUS、SUBARU召修逾6萬輛車

因 LTA 車道循跡輔助系統等可能無法符合日本道路運送車輛保安基準法規，TOYOTA、LEXUS 和 SUBARU 品牌的 8 個車款、共 6 萬 258 輛車將召修。對象包括純 TOYOTA「bZ4X」，LEXUS「NX250」和 SUBARU「SOLTERRA」等。

根據豐田周四向國土交通省提出的召回資料，自 2021 年 9 月到 2022 年 8 月期間生產的 TOYOTA 品牌「NOAH」、「VOXY」、「bZ4X」，以及 LEXUS 品牌的「NX250」、「NX350」、「NX350h」、「NX450h+」，將於 9 月 2 日起召修。

豐田這次召修主要有三項問題，都與電腦程式的設計瑕疵有關。其中一項問題和 LTA 車道循跡輔助系統有關，有可能因為控制程式的瑕疵而導致方向盤的動作無法符合日本道路運送車輛保安基準的第 11 條規定。

另一項問題和音響螢幕的顯示有關，在導航過程中，如果重新啟動車輛，之後開啟環景影像功能時，導航畫面可能會和車輛左側的影像重疊，而導致駕駛人無法確認車輛左側影像。

最後一項問題和電子駐車煞車 (Electric Parking Brake) 有關，有可能因為控制程式的異常偵測功能瑕疵而導致警示燈亮起、並造成電子駐車煞車無法正常運作。

另外，速霸陸和豐田共同研發，由豐田負責代工生產、以 SUBARU 品牌銷售的純電動車「SOLTERRA」(bZ4X 兄弟車型) 也因為 LTA 車道循跡輔助系統問題，同樣自 2022 年 9 月 2 日起實施召修。