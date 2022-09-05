〈台灣銀行業報告〉供應鏈被迫重組 金融業搭順風車把握三大商機

美中貿易戰、疫情等外在因素讓全球供應鏈被迫重組，KPMG 安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，金融業可把握供應鏈重組，爭取三大商機，包括設廠融資籌措資金、匯率避險的理財需求，以及創投籌資。

KPMG 安侯建業今 (5) 日發布《2022 臺灣銀行業報告》，針對台灣銀行業在因應國際政經情勢、供應鏈重組等變化提出建議。

首先是鎖定台商回流契機，李逢暉表示，金融業可把握台商資金回流契機，協助企業籌措資金到位，尤其可配合供應鏈資金需求，可將應收帳款、訂單等金流串聯，在金融業審核下提升交易安全性與保障。

其次則是匯率避險理財需求，李逢暉說，台商不論是資金匯回，或是海外設廠、進口機器設備採購原物料，都會使用外幣匯款或是押匯保證金業務，金融業可提供外匯選擇權、換匯交易、換匯換利等匯率衍生性金融工具作為避險管道，協助降低匯兌損失。

另外，金融業開辦的財富管理業務，也可提供台商全方位服務，無論是節省稅負需求、累積財富傳承後世，或回台定居投資房產，金融業均可提供專業意見。

第三，在創投籌資部分，金融業則可善用旗下創投公司，扶植新創事業或是有意願上市的傳統台商，不論是國內上市或現金增資、發債或發行海外債 (ECB) 及存託憑證 (DR)，延伸觸角並協助企業 與國際接軌，並以提供專業服務為主所帶動的共享價值及金融、資金供應鏈合作的新契機。



