〈台灣銀行業報告〉三大變數衝擊獲利 國銀未來獲利動能埋隱憂

KPMG 安侯建業今 (5) 日發布《2022 台灣銀行業報告》，去 (2021) 年雖有疫情、低利率與供應鏈等衝擊，但國銀全年稅前盈餘仍超過 3856 億元，儘管獲利回升，但仍須留意三大不確定性，包括：對俄國曝顯、俄烏戰爭引發原物料大漲與供應鏈受挫，以及歐美央行貨幣緊縮影響投資收益。

報告指出，去年在疫情不斷擴散、各國相繼封城影響下，國際經濟與跨國供應鏈皆受到衝擊，雖然利率走低，但本國銀行業因全年稅前獲利逾 3856 億元，合計包括銀行、保險與證券等金融三業去年稅前大賺近 9366 億元，年成長 38.7％，淨利息收入增加而創下史上新高紀錄。

報告點出影響未來獲利表現的三大隱憂。首先是，對俄羅斯曝險受俄烏戰爭影響，國際三大信評公司已陸續調降俄羅斯主權評等至垃圾等級，加上俄羅斯禁止外資拋售俄羅斯股票與公債，俄烏戰爭拖延超過半年，對俄羅斯暴險較大之銀行可能增提資產減損而影響獲利。

第二、受俄烏戰事影響，引發國際原物料大漲及供應鏈受挫等問題，也可能影響特定產業的營運及還款能力，提高信用損失；第三、歐美主要經濟體央行加快貨幣政策正常化步調，並開始縮減購債規模，可能引發金融市場震盪加劇，進一步影響未來投資收益。

KPMG 台灣所執行長吳麟指出，俄烏戰爭讓金融業產生重大損失，根據金管會統計，截至今 (2022) 年 1 月底，台灣金融業加計國人基金投資，在俄烏曝險額達 2179 億元，加上俄羅斯央行禁止外資、實體或個人出售俄股，目前已經有壽險公司因不確定俄羅斯能否如期支付即將到期的公債本金或利息，預期信用風險提列 26 億的減損損失。

在資產規模部分，吳麟表示，國銀去年底資產總額 60.23 兆元，但年增率從 2020 年底的 8.35% 降至 6.78%，增幅有趨緩趨勢，就部門別而言，國際金融業務分行 (OBU) 及海外分行之資產年增率均回升，國內營業單位 (DBU) 則反轉下降，主要係因金融資產投資淨部位擴增幅度趨緩所致。

整體而言，國銀目前國內放款業務維持穩定，海外資金回流與政府鼓勵民眾消費成為獲利成長的主要助力，加上財富管理等業務持續增長等因素，是推升國銀營運表現再創佳績的重要推手。