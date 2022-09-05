〈觀察〉品牌客戶改變下單模式 成衣廠採購及生產挑戰增

紡織市況近年急遽變化，服飾品牌改變下單模式，大幅縮短給供應鏈訂單的長度與量能，針對需求較佳的產品，改以急單方式追加，成衣業者認為，雖然對原料採購、生產端都帶來比較大的挑戰，但只要能克服順利交貨，將有利市佔率進一步提升。

影響差異較大的就屬成衣廠，過往隔年一整年的訂單，在前一年的下半年就可以大致抵定，但近年隨著服飾品牌調整供應鏈策略，將訂單集中給生產、技術等條件較佳的供應商外，品牌商也能藉此提升訂單管理能力，將下單時長縮短。

而雖然在疫情期間，品牌客戶擔憂供應鏈中斷、運輸時間拉長以及原料價格上漲等變數，預防性地給出較長的訂單，但隨著通膨及升息導致終端消費力道下滑，加上原本因塞港、船期遞延的貨陸續進倉，終端庫存水位瞬間回升，去化庫存反成為首要目標，品牌商再度縮短下單，且調整幅度更有感。

成衣大廠儒鴻 (1476-TW) 就直言，客戶下單模式明顯改變，從能見度來看，相較以前還有半年，現在可能只剩下 1 個月；量的方面也有變化，過往客戶會給出 8-9 成的展望量，但現在可能只有 6 成，賣得不錯就用追加單，對生產採購確實都是挑戰，且預計此狀況至少到明年上半年都是常態。

另一業者聚陽 (1477-TW) 也表示，現在客戶都在追求快速反應，雖然對生產排程是挑戰，但若能符合要求出貨，那對後續爭取訂單、拓展市占率都將更有利；以聚陽為例，日系客戶近期擴大在北美市場布局，雖然第四季訂單在第三季季中才談好，但日系客戶給出的展望較去年同期增加 5 成。