〈兆豐金法說〉搭升息順風車 四大策略提高財務操作收益

兆豐金 (2886-TW) 今 (1) 日舉行線上法說，在聯準會升息趨勢下，兆豐金將從四大面向著手，提高財務操作收益，包括降低固定利率債券部位，伺機增持外幣債券、逢低加碼高殖利率股票，同時持續投資具潛力與長期成長的企業。

兆豐金表示，在債券投資操作策略方面，在升息循環期間將增加浮動利率債券，調整投資組合 duration，利用利率交換交易降低現有固定利率債券部位之利率風險，並伺機增持外幣債券投資部位。

至於股票投資操作部分，兆豐金將逢低加碼優質高殖利率股票部位，長期持有賺取股息收入。

在換匯交易部分，降低換匯交易 (S/B 美金兌新台幣) 承作天期，並於長天期台美利差擴大至甜蜜點時，逐步增加承作 S/B 長天期美金兌新台幣換匯交易部位，以提高利差收益；另外，持續投資具成長潛力且估值偏低的企業，並順應產業趨勢及政府政策，積極布局六大核心戰略產業。

兆豐金控總經理胡光華認為，下半年通膨壓力仍高，主要央行將持續升息，使終端需求轉弱，加上疫情反覆衝擊各國生產與消費，IMF 已下修全球經濟成長率至 3.2%，下半年全球經濟成長恐更加趨緩。

不過胡光華也說，我國受惠新興科技應用與數位轉型商機延續，高效能運算、物聯網、車用電子等持續看好，國內半導體廠積極擴充先進製程產能，出口及外銷表現亮麗，可維持一定的景氣動能，目前主要的研究機構預測國內今年經濟成長將介於 3.2~3.91%。

兆豐金前 6 月稅後純益 79.5 億元，受產險子公司防疫保單理賠及提列準備金近 50 億元的影響，較去年同期衰退 36%；但 7 月在股利收入及交易收益回沖下，當月獲利達 38.3 億元，統計到 7 月底止累積稅後純益 117.9 億元，衰退幅度降至 22.6%。

其中核心子公司銀行，受惠放款動能及利差同步擴大，使利息淨收益顯著增加，加上聯貸及財管手續費收入也有所斬獲，截至 7 月底止稅後純益 124.9 億元，比去年同期成長 18.8%。

票券子公司雖然受到債市走空影響，票債券操作難度上升，但獲利能力仍維持歷年來的水準；證券子公司因股市日均量的縮減及股債走空，影響經紀手續費及自營操作損益，獲利明顯不如去年同期。

另外，產險雖有國內簽單保費收入挹注，獲利較去年同期成長 16%，但受到防疫保單理賠金額持續增加的衝擊，後續兆豐金控將視國內確診率及理賠情形，採滾動式調整評估應提之準備及辦理現金增資以強化其資本結構。