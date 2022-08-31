〈第一金法說〉升息拖累股債市場 上半年淨值蒸發逾百億 暫無增資打算

全球升息潮讓銀行也遭波及，第一金 (2892-TW) 受升息與股災震盪影響，導致今年前 6 月淨值從從去年底的 2245 億元降至 2128 億元，半年內蒸發 117 億元，但所幸有匯兌利益彌補，因此目前暫無增資規劃。

聯準會帶頭升息，讓上半年全球股債市劇烈波動，壽險業更因此身陷淨值縮水風暴，第一金今 (31) 日舉行第 2 季線上法說，淨值變化成為與會法人關注焦點。

第一金副總李淑玲坦言，美國聯準會加速升息，導致全球股債劇烈波動，金控持有債券部位也因此蒙受評價損失，去年底金控淨值還有 2245 億元，但到了今年 6 月底淨值已降至 2128 億元，半年內減少 117 億元、減幅約 5%。

雖然淨值略有下滑，但李淑玲表示，在新台幣貶值趨勢下，使得海外分行匯兌利益增加並彌補部分虧損，整體而言，金控上半年淨值雖較去年底減少約 5%，但對資本適足影響不大，目前暫無增資計畫。

第一金主管表示，在聯準會升息趨勢下，銀行每個月淨利收約可增加 2 億元，粗估今年全年淨利收約可增加 16~18 億元，如果加上換匯交易 (FX Swap)，全年淨收益約可增加 30 億元，明年淨收益約可增加 40 億元。

第一金表示，資本市場自第 2 季起，因擔憂經濟前景而拉回整理，加上主要央行啟動升息循環抑制通膨壓力，讓市場憂心經濟成長放緩，其中台灣央行上半年共升息兩次，利率反轉趨勢確立，對金融業來說由於放款與股匯債市等正反向因素連動，獲利均歷經一波不小的震盪。

第一金今年前 6 月稅後純益共 102.36 億元，較去年同期略降 6.2%，每股稅後純益 (EPS)0.77 元，核心子公司第一銀行受惠升息循環啟動，低利時代告一段落，淨利差 (NIM) 亦自低點反彈，以獲利年增 6.7% 的趨勢，穩固支撐集團整體表現。