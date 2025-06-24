鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-24 18:48

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以色列與伊朗之間持續 12 天的衝突，在美國總統川普搶先宣布下，以伊兩國均表明達成停火協議。但協議在生效數小時後，立即面臨破裂危機，雙方相互指責對方違反協議，使中東和平前景再度蒙上陰影。

到底停火了沒？以色列稱伊朗破壞協議下令空襲 伊朗否認並反控(圖:shutterstock)

以色列國防部長 Israel Katz 周二 (24 日) 表示，伊朗公然違反停火協議，再次向以色列發射導彈，他已命令軍方對德黑蘭展開強力打擊，目標鎖定伊朗政權資產和恐怖主義基礎設施。以色列軍方聲稱，已偵測並攔截了伊朗發射的導彈，並強調以色列將「強勢回應任何違背協議行為」。以色列駐倫敦大使館甚至公布照片，指控伊朗在停火期間發射火箭，稱其為「恐怖主義國家」。

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然而，伊朗多個官方媒體均否認伊朗在停火後向以色列發射導彈，稱相關報導為虛假資訊。伊朗國家安全委員會最高委員會表示，他們不信任敵人的說法，並將「時刻對任何進一步的侵略行為做出反應」。

伊朗官媒更引述匿名消息，稱以色列的指控是「藉口」，旨在進行進一步侵略。伊朗方面反控以色列違反停火協議，聲稱在停火生效後，以色列已對伊朗進行了三次襲擊。

這份由川普宣布的停火協議，得到以色列總理納坦雅胡的證實，以色列稱已達成所有軍事目標後同意停火。伊朗外交部長阿拉格奇 (Abbas Araqchi) 也曾表示，若以色列停止攻擊，伊朗將停止報復。

在停火前，雙方曾激烈交火。伊朗官媒報導，以色列的導彈襲擊曾造成至少 9 人死亡，包括一名核科學家。以色列方面，貝爾謝巴至少有 4 人死亡。俄羅斯外長拉夫羅夫對停火表示歡迎，但對其可持續性持謹慎態度。