〈彰銀法說〉升息挹注帶動獲利表現 下半年聚焦中小企業放款

聯準會升息態勢明確，彰銀 (2801-TW) 資深副總陳斌表示，升息推升銀行台外幣利差進而帶動獲利表現，在升息趨勢下可望對利差與 NIM(淨利差) 有正面影響，光是上半年獲利就比去年增加逾 2 成，下半年將聚焦中小企業放款。

根據彰銀自揭財務數據，今年前 6 月稅後純益共 53.2 億元、年增 27.65%，每股稅後純益 0.50 元，淨收益 159.62 億元，較去年同期增加 14.95%，在升息趨勢下可望對利差與 NIM(淨利差) 有正面影響。

陳斌表示，在核心業務方面，放款量較去年同期成長 7.19%，存款量成長 11.72%，其中外幣存款較去年大幅成長 27.78%，放款動能來自對授信結構持續轉型，提升中小企業授信占比，上半年度存放款營運量成長力道的表現上，明顯優於去年同期。

在資產品質方面，逾放比的部分也下降至為 0.23%，覆蓋率提高至 505.25%，較去年同期增加 123.3%，資產品質明顯改善，預計下半年仍可維持良好資產品質，並加強衝刺業績。

陳斌表示，俄烏戰事及相關經貿制裁將促使通膨持續擴張，金融市場壓力升高，加上中國房地產低迷與疫情反覆等諸多因素，導致經濟成長動能趨緩，預期下半年歐美等國家仍將採取積極升息抗通膨的立場。

儘管升息可能導致全球經濟成長放緩，進而影響我出口與投資表現，但受惠於本土疫情降溫與邊境有望鬆綁將可帶動內需消費意願提升，預期我國下半年經濟表現仍將溫和成長。

展望後市，彰銀表示，下半年業務仍以擴增中小企業放款為主軸，除聚焦於放款量外，也重視風險管理，持續承作青年創業貸款與六大核心戰略產業放款，並推動普惠金融及都更危老案件，以審慎的態度及適當的風險管控，配合市場變動來調整資產結構的配置，確保獲利穩定成長。