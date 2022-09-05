擴大投資 台積電日本設計中心增設大阪新據點

據日媒報導，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今年將在日本大阪市設立負責研發的日本設計中心 (TSMC Japan Design Center) 第二個研發基地，對此，台積電回應，不是增設研發中心，而是日本設計中心在大阪多設立一個新的辦公室。

台積電 9 月 2 日在日本神奈川縣橫濱市，舉行「TSMC Technology Symposium Japan 2022」，業務開發資深副總張曉強在會中表示，台積電在日本擁有 CMOS 影像感測器與車用半導體等重要客戶，日本是優秀人才的寶庫、也是重要市場，為靈活運用優秀人才而進行更多投資。

台積電 2020 年 1 月在日本神奈川縣橫濱市設立技術中心，並於 2021 年 3 月在茨城縣筑波市成立日本 3DIC 研發中心，同年 12 月成立 JASM 子公司，等同 2 年內在日本新成立 3 家公司；JASM 計劃 2024 年量產，產能主要為 12/16 及 22/28 奈米， 月產能規劃 5.5 萬片。

據台積電財報揭露，台積電日本設計中心去年營收 3.61 億元，年增近 2.41 倍；稅後純益 0.13 億元，較 2020 年虧轉盈。今年上半年稅後純益 1044 萬元，年增 44％。

