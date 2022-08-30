聯準會升息態度堅定 外資估最快明年11月才會降息

聯準會升息態度堅定，衝擊全球動能股市，資產管理業者認為，在高通膨環境下，聯準會短期內轉向鴿派機率極小，預估最快要等明 (2023) 年 11 月才可能開啟降息循環。

而聯準會的「升升不息」也衝擊股債表現，統計 8 月以來境外基金平均下跌 0.03%，其中 711 檔股票型基金平均下跌 0.23%，但 264 檔債券型基金平均上漲 0.48%。

包括聯準會主席鮑爾在內的多名官員認為美國通膨仍高，應持續升息，聯準會鷹派態度衝擊股市表現，在股市動盪下，促使資金湧入債市，債市表現相對股市來得穩健。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會主席鮑爾展現通膨不歇、升息不止且利率將維持高檔一段時間的鷹派立場，強調即使升息讓短期經濟表現可能承壓，也不會讓聯準會由鷹派轉為鴿派。

市場預期，9 月利率會議升息 2 碼或 3 碼將取決於 8 月就業報告及通膨數據而定，景氣下行風險對股市衝擊將高於債券。

在投資建議部分，富蘭克林證券投顧表示，現階段建議投資組合應增持美國平衡型及債券型基金比重，防禦股市波動，股票配置建議靠攏於具備抗景氣循環、通膨轉嫁且有政策扶持的基礎建設及公用事業股票型基金。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，鮑爾的鷹派言論，讓市場預期明年聯準會降息幅度從原本的超過 80 個基點，降至 30 個基點，同時預估市場要到明年 11 月才會開啟降息循環。

瑞銀認為，在高通膨環境下，投資者可能低估全球央行收緊政策的意願，預估聯準會將在今年底前升息 100 個基點，但如果通膨未如預期降溫，屆時市場風險將會增加。

對於聯準會的鷹派立場，景順亞太區 (不含日本) 環球市場策略師趙耀庭認為，聯準會對抗通膨工作並未結束，預期由鷹轉鴿的立場仍相當遙遠，預估未來幾來年政府債券可望提供較佳的風險調整後報酬，尤其是亞太區政府債券。