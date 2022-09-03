全球股票基金單周撤資今年第四大 美銀、高盛認為美股還有得跌

美國聯準會 (Fed) 堅定抗通膨的鷹派態度，讓投資人正視經濟衰退的可能性並開始把資金撤出股票，最新數據顯示，全球股票基金出現今年第四大贖回規模，美股基金連十周遭撤資。美銀、高盛同聲警告經濟衰退的衝擊，認為美股還有得跌。

美銀數據顯示，全球股票基金在截至 8 月 31 日為止的一周遭撤資 94 億美元，全球債券基金則被贖回 42 億美元。

美銀以 Michael Harnett 為首的策略師預料，「殖利率將創新高、股票將創新低」，意味著股債還有下跌空間。

Harnett 是今年預測美股走勢最準確的分析師，包括上半年的大跌和不久前的強勁反彈。他如今預估，標普 500 指數將跌至介於 3600 點到 3700 點間，該指數周五收盤報 3924.26 點。

高盛全球股市首席策略師 Peter Oppenheimer 也警告股市還有得跌，多頭派最好別寄望經濟軟著陸成為股市的救星，原因是當前通膨將保持在高檔一段時間，且全球經濟有放緩風險。

美股周五一度在 8 月非農就業報告公布後跳漲。根據美國勞工部，8 月非農就業人口新增 31.5 萬人，略高於市場預期，失業率則意外上升到六個月，達到 3.7%，是 1 月以來首次攀升。

Oppenheimer 提醒，這份報告代表就業市場依然強勁，這將帶來更高的通膨預期，並鼓勵美國聯準會 (Fed) 繼續以大幅升息強力壓制通膨。

近期華爾街不乏悲觀看法，知名空頭派、摩根士丹利策略師 Michael Wilson 本周稍早表示，若經濟軟著陸，標普 500 將跌到 3400 點，假如是一般程度的經濟衰退，可能跌到 3000 點。

傳奇投資人、投資機構 GMO 共同創辦人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 也警告，他今年初曾警告的美股「超級泡沫」還沒有爆破，悲劇即將發生。