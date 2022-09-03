美股重點新聞摘要2022年09月03日

法國達飛警告 海運景氣將走緩

法國貨櫃輪巨擘達飛海運 (CMA CGM) 再度交出亮眼財報，第 2 季獲利較去年同期翻倍、與第 1 季比也成長，但該公司呼應同業說法，警告海運業景氣將走緩，原因是消費者支出正在下滑，影響海運需求與運價前景。閱讀全文...

USTR：啟動關稅審查同時 將繼續實施川普任內的對中加徵關稅

美國貿易代表署 (USTR) 周五 (2 日) 表示，徵詢企業意見後，在依法啟動關稅審查程序的同時，將繼續實施前總統川普任內對數千億美元中國進口商品的懲罰性關稅。閱讀全文...

北溪一號未能如期恢復供氣 Gazprom 稱發現漏油問題

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）周五（2 日）表示，在與西門子能源（Siemens Energy）進行聯合檢查時因發現渦輪機機油洩漏問題，所以北溪一號（Nord Stream 1）天然氣管線無法如期恢復供氣。Gazprom 未在公告中透露何時才會重啟供氣，僅強調管線天然氣運輸作業將完全停止，直到問題完全排除為止。閱讀全文...

G7 財長同意對俄油設價格上限 細節仍未敲定

七大工業國集團（G7）財長周五（2 日）達成共識，同意對俄羅斯石油設定價格上限，一方面削減莫斯科在俄烏戰爭期間的收入，另一方面也保持原油流動避免價格飆升，但 G7 的聯合聲明中並未提及價格上限的範圍。閱讀全文...