美國小型股已趴倒 未來數日成關鍵

美國夏季遭拋售，小盤股受到的打擊尤其嚴重，難以再承受下跌，下周將是關鍵。

追蹤小型股指數的 iShares Russell 2000 (IWM-US) 已自 8 月中旬的夏季高峰下跌約 9%。同期追蹤大型股的 S&P 500 指數則下跌不到 7%。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周五在年度傑克遜霍爾研討會上的評論，是股市近期下跌的原因，因為 Fed 似乎願意為了拉低通膨而忍受經濟遭一定程度的破壞。

這對小盤股的打擊更大，因為他們的獲利對經濟需求的變化更敏感，且他們獲得資本的機會低於規模更大、更成熟的企業。

該小型股 ETF 現在每股約 183 美元，已跌破 190 美元左右的關鍵區域，瀕臨危險領域。該 ETF 夏初觸及該關鍵領域時，曾有買盤湧入支撐價位，但最近幾周該 ETF 摜破 190 美元，卻沒有買盤湧入，現在看來，該 ETF 繼續下跌的可能性更高。

因此，接下來的幾個交易日變得至關重要。該 ETF 現行價格 (183 美元) 幾乎貼合其 50 日移動均線 (MA)，如果跌破 50 日 MA，則表明市場參與者對該 ETF 內的股票信心不足。

Macro Risk Advisors 策略師認為，如果跌破 50 日 MA，該 ETF 可能會一路下滑至下一個支撐點 175 美元。

周五也有一些好消息，50 日 MA 附近似乎看到一些支撐力。在 8 月就業報告低於預期後，ETF 基本持平。因為就業報告遜色意味著 Fed 有可能放緩升息步伐。

從下周起，周一到周五任何反彈都相當重要，儘管任何反彈仍無法讓小型股看起來很美好。