末日博士：美國只有經濟硬著陸和通膨失控兩條路可選

曾準確預測 2008 年金融危機爆發而有「末日博士」稱號的羅比尼 (Nouriel Roubini) 警告，鑒於聯準會 (Fed) 推動數十年來最激進的貨幣緊縮，美國經濟接下來只有兩條路可選：經濟硬著陸，或通膨失控。

羅比尼表示，聯邦資金利率應該升到 4% 以上才能真正讓通膨率重返 2%，他個人認為可能需要達到 4.5-5.0%，不然控制不了通膨預期，但是這麼做之後，經濟就可能硬著陸，「所以是二選一，經濟硬著陸，或是通膨失控。」

Fed 6 月開會公布的利率預測點陣圖顯示，聯邦資金利率將在今年年底升到 3.375%，明年底接近 3.8%，但羅比尼認為鷹派程度不足。

羅比尼表示，以為 Fed 鷹派政策將轉向的看法是癡心妄想。(圖: AFP)

他說，就算利率升到 3.8%，通膨只能逐漸下滑，仍將在 8% 左右，「因此市場認為 Fed 可能政策轉向、明年開始降息，在我看來是妄想。」

羅比尼的看法和多位知名經濟學家相呼應，例如高盛首席經濟學家 Jan Hantzius 認為，Fed 將很難避免讓美國經濟陷入硬著陸，也就是深度且痛苦的衰退。

羅比尼說：「在美國，只要通膨率突破 5%、失業率低於 5%，Fed 的緊縮都會導致硬著陸的結果。因此，我的基本預測情況是經濟硬著陸。」

美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 年升 8.5%，雖較 6 月降溫，仍超乎市場預期，7 月生產者物價指數 (PPI) 月減 0.5%。一些人把 CPI 和 PPI 數據視為通膨可能已經觸頂的跡象。

但羅比尼有不同看法，「通膨或許已經觸頂，但問題是能降得多快？政策面來看，Fed 的實質利率還深陷負值，因此我不認為貨幣政策已經收緊到足以讓通膨快速回到 2% 的水準。」

他認為不只美國，全世界都還處於「極為通膨性的環境」。

羅比尼補充說，地緣政治事件可能讓通膨更進一步竄升，包括中國嚴格的防疫清零政策，而烏克蘭戰爭持續，也會讓大宗商品承受壓力，尤其是能源。這些都可能導致薪資物價螺旋式上漲 (wage-price spiral)。