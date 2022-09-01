夏季反彈失去動力 留意美股「9月魔咒」

美股夏季反彈走勢到了 8 月後半戛然而止，主要指數 8 月月線悉數收黑，隨著時序進入一年投報率最差的 9 月，投資人面對美國聯準會 (Fed) 持續升息，可能歷經更殘酷的考驗。

自 1950 年以來，9 月一向是道瓊、標普 500、羅素 1000 表現最差的月份。對那斯達克綜合指數、羅素 2000 指數來說，也分別是 1971 年和 1979 年以來最低迷的一個月。

回顧美股 8 月表現，上半場衝刺動能十足，自 6 月 16 日的谷底強力反彈，一連突破多個技術關卡，市場一度懷疑這可能不只是典型的熊市反彈。

但從技術線圖來看，200 日均線還是一道難以突破的高牆，標普 500 指數在 8 月 16 日站上近四個月高點之後，面對這堵高牆躊躇不前。

總經消息方面，通膨浮現觸頂的跡象，原本讓投資人期待 Fed 有機會在明年的某個時候降息，但 Fed 多位官員的談話徹底澆熄轉鴿的可能性，主席鮑爾上周五更明白表示，高利率將持續一段時間，對經濟帶來一些痛苦。

美股周三在 8 月最後一個交易日收黑，統計整個月的表現，標普 500 下跌 4.2%，道瓊下跌 4.1%，那斯達克下跌 4.6%。

今年以來，標普共下跌 17%，道瓊跌 13.3%，那斯達克跌 24.5%。

Bespoke 投資集團分析師表示，若股市從年初到 8 月是下跌的，9 月通常會是更具挑戰性的一個月。

他回顧 1928 年迄今標普的表現，若全年截至 8 月底一如今年是下跌的，標普 9 月平均跌幅 3.4%，到年底前平均下跌 1.2%。

標普 500 指數歷年平均變動幅度，淺藍為全年截至 8 月底是上漲的情況，深藍為全年截至 8 月底是下跌的情況

假如全年截至 8 月底是上漲的，標普 9 月至少能持平，到年底前還能上漲 3.3%。