鉅亨美股雷達： 美禁輝達、超微超級電腦晶片銷陸 迪士尼擬推會員服務

美股重要看點：

美今日公布上周初領失業金、8 月製造業 PMI、ISM 製造業指數等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.237%。美股期貨週四 (1 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.51%，標普 500 期貨跌 0.61%，那斯達克 100 期貨跌 0.83%。

美股夏季反彈走勢到了 8 月後半戛然而止，主要指數 8 月月線悉數收黑，隨著時序進入一年投報率最差的 9 月，投資人面對美國聯準會 (Fed) 持續升息，可能歷經更殘酷的考驗。

Bespoke 投資集團分析師表示，若股市從年初到 8 月是下跌的，9 月通常會是更具挑戰性的一個月。

傳奇投資人、資產管理機構 GMO 共同創辦人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 也警告，儘管美股今年走勢震盪，但他警告過的「超級泡沫」至今還沒有爆破。

摩根士丹利首席美國股票策略師 Mike Wilson 周三 (31 日) 表示，今年美股指數尚未觸底，在經濟衰退或軟着陸的情況下，標普 500 指數將跌至 3400 點。如果伴隨一般程度的經濟衰退，標普 500 可能跌向 3000 點。

Datatrek 共同創辦人 Nicholas Colas 在最新報告中說，原本許多人所預期，聯準會在 2023 年上半年轉為降息的機率，如今基本上為零。

但 Colas 認為，升息並不一定意味著對股價的不利影響。他指出，10 年期美國公債殖利率目前為 3.11%，低於 6 月份的高點 3.48%。這是市場的一個亮點，表明市場已經建立了一些信心，相信聯準會將在長期內降低通膨。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 24.3

美國上週續領失業金人數 (萬人)，前值 141.5

美國 8 月 Markit 製造業 PMI 終值，前值 51.3

美國 8 月 ISM 製造業指數，預估 52.6，前值 52.8

重要個股動態：

輝達 (Nvidia) 週三 (31 日) 盤後表示，根據美國政府新的出口規則通知，將停止向中俄兩國銷售旗下 A100 晶片、以及即將推出的 H100 晶片，此舉可能使輝達損失高達 4 億美元，甚至將部分業務遷出中國。同時，超微 (AMD) 也表示已收到美國政府的新的許可要求。

輝達表示公司不向俄羅斯出售任何產品，但受美國新出口規則影響，當前第三季可能失去對中國約 4 億美元的潛在銷售。

輝達還進一步表示，新的出口限制措施可能會影響其按時研發 H100 產品的能力，並可能迫使其將部分業務遷出中國。

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

《The Verge》報導披露，Meta Platforms(META-US) 計劃成立一個新的產品團隊，探索為臉書、Instagram 和 Whatsapp 等社群應用增加付費功能的可能性。

Meta 負責商業變現化的副總裁 John Hegeman 受訪時表示，公司仍致力於發展廣告業務，沒有計劃推出無廣告的付費服務，但確實有發現付費產品與功能的發展機會。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，迪士尼公司 (DIS-US) 研議推出類似 Amazon Prime 的會員服務，將提供折扣和優惠，吸引顧客增加在串流服務、主題樂園、迪士尼周邊商品的消費，也更了解消費者偏好。

知情人士透露，迪士尼最快今年會在 Disney + 上推出零售服務，例如可能在 Disney + 的節目中放上 QR 二維條碼，讓用戶一掃就能連結到販售周邊商品的 Shop Disney 網站。