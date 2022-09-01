美國通知Nvidia向中俄停售H100、A100晶片 損失恐高達4億美元

輝達 (Nvidia) 週三 (31 日) 盤後表示，根據美國政府新的出口規則通知，將停止向中俄兩國銷售旗下 A100 晶片、以及即將推出的 H100 晶片，此舉可能使輝達損失高達 4 億美元，甚至將部分業務遷出中國。同時，超微 (AMD) 也表示已收到美國政府的新的許可要求。

輝達最新公告顯示，美國政府於 8 月 26 日通知輝達，美方已實施新的許可要求，要求公司解決旗下產品用於或轉用於中俄兩國「軍事最終用途」或「軍事最終用戶」的風險。

輝達表示公司不向俄羅斯出售任何產品，但受美國新出口規則影響，當前第三季可能失去對中國約 4 億美元的潛在銷售。輝達還進一步表示，新的出口限制措施可能會影響其按時研發 H100 產品的能力，並可能迫使其將部分業務遷出中國。

與此同時，AMD 也表示已收到美國政府的新的許可要求，將停止其 MI250 人工智慧晶片出口到中國，但公司認為其 MI100 晶片銷售不會受到影響。AMD 表示，新規則不會對其業務產生重大影響。

AMD 也表示已收到美方新的出口規則通知 (圖片：AFP)

Bernstein 金融分析師 Stacy Rasgon 表示，此消息凸顯投資人近年來密切關注的輝達資料中心銷售額，當中有 10% 來自中國，這對輝達銷售整體影響可能是可控的，但目前狀況看起來並不好，因為未來美國限制出口的範圍可能升級。

受此消息影響，輝達 (NVDA-US) 週三盤後股價應聲跳水逾 5.8%，AMD (AMD-US) 盤後股價下跌超過 3.8%。