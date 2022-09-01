Meta擬成立新部門 為臉書、Instagram開發付費功能

《The Verge》報導披露，Meta Platforms(META-US) 計劃成立一個新的產品團隊，探索為臉書、Instagram 和 Whatsapp 等社群應用增加付費功能的可能性。

根據《The Verge》取得的員工備忘錄，新部門名為「New Monetization Experiences」，是在蘋果推出新隱私政策，導致 Meta 廣告業務陷入瓶頸後所成立，未來將由 Meta 前研究主管 Pratiti Raychoudhury 負責帶領。

針對報導傳聞，Meta 負責商業變現化的副總裁 John Hegeman 受訪時表示，公司仍致力於發展廣告業務，沒有計劃推出無廣告的付費服務，但確實有發現付費產品與功能的發展機會。Hegeman 拒絕詳述目前考慮的功能有哪些。

Meta 上月公布第二季營收、獲利雙雙下滑，且在廣告需求疲軟和競爭加劇之下，本季財測也意外疲軟。

Meta 最大營收來源是社群媒體帶來的廣告收入，雖然旗下應用程式已有提供多項付費功能，該公司迄今仍未將付費功能視為優先考慮的發展選項。

受訪過程中，Hegeman 試圖淡化付費功能在短期內成為業務主力的可能性，但沒有把話說死。他認為，若未來有機會在創造價值的同時，發展出有意義的收入來源，也是具有吸引力的一件事情。

過去幾年，已有越來越多社群媒體投入付費功能的行列，TikTok 今年稍早開始測試付費訂閱功能，推特也推出訂閱服務「Super Follows」，Telegram 和 Snapchat 今年也雙雙發表可解鎖獨家功能的付費訂閱服務。