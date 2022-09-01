如何存美股 賺到一桶金？

存股是台灣獨特稱呼，在香港、新加坡華人大金融區則稱為定投股票，是一種平均成本法的投資技巧。投資者定期定額或定股買入某股票，把買股當成存款慢慢累積，一來避免了擇時的費時費力和錯失良機，二來避免從眾心理導致的追高殺低。長期號稱懶人投資術的投資方式。大部分投資人這幾年選擇存股範圍較為有限，鎖定在台灣權值股。不過今天主要介紹如何透過存美國巨型股賺取一桶金！存美股的優點有很多，最主要有下列幾項：

1. 從歷史來看，美股市場牛長熊短，大盤 V 型反轉居多

以 2000 年—2022 年上半年為例 SPY 多次反轉，存股越頻繁越能累積股數

圖片來源：stockcharts

在這一路的高歌猛進中美股市場也經歷了幾次熊市小插曲，主要有這兩個時間：2000 年 - 2002 年，互聯網泡沫破裂，當時美股的評價比現在要高很多，是歷史最高評價水位。但是高評價常常扮演過度樂觀，互聯網泡沫時納斯達克 100 蒸發了超過 80% 的市值。不過沒過幾年，美股反彈再創新高。到了 2007-2008 年卻因為市場資金過度寬鬆，金融危機使美股再次跌去了 50%，但是危機之後，美股又開始了十年長期牛市。所以說，熊市的尾聲，是入場投資的好時機，可以以更低的價格買到優質的資產。

2. 美國擁有全世界最大的資本市場，流動性極佳

美股市場彙集了全球市值最大的知名公司，投資美股的資金同樣來自全球各地，是交易最為活躍的市場，股票不容易被單一法人機構控制，但在資本市場太過淺碟的區域來說，股票市場容易被大戶牽引或是單一機構掛單操作，散戶難以從中賺錢。

美股作為成熟投資市場，有很多經營卓越、潛力無限的價值投資標的籌碼穩定，科技類傑出代表如：Alphabet（Google 母公司）、Amazon、蘋果；波動性大的巨型股有特斯拉以及英偉達等等；消費類長青樹如：可口可樂、Home Depot、Costco 都在美股上市，這些企業的業務遍佈全球，營收多元化，財務狀況和發展前景俱佳，是值得拿起來當作傳家寶長期存股的好標地。

當然，除了個股，美股市場還有很多值得投資的品種，如非常知名的一只 REITs—Realty Income（O.US），已經連續 53 年每月為投資者發放股息，已經派發 626 次。最令人感到震驚的地方，自 1994 年上市一來，股息增加了 116 倍！SPY 和 QQQ 這種指數 ETF 也是很不錯的選擇，所以在美股市場，一次存股 10 年以上、長期投資的標的適合月月存、甚至周周存的股票比比皆是。

3. 美股交易雖然以股為單位，例如 Costco 的價格為 550 美元乍看之下令人咋舌，相當於一股 16,500 台幣。用台股來存不但可存整股還可存零股，乍看之下比較靈活。但實際上，美股是可以買碎股的！例如 uSMART 提供美股的碎股交易，就會非常方便，比如你每個月定投 500 美元蘋果股票，按照現在的上一個交易日的收盤價格 163.62 美元來算，可以買到 3.0558 股。台股可以存多許多好股票，但是透過 uSMART，可以存到全球好股票！

4. 挑對平台，投資美股費用低，像 uSMART 是給到 0 佣金的福利，幫投資者節省了手續費。美股交易也沒有印花稅，非美國居民不需要繳納資本利得稅，累積起來节省的成本很大。

綜上，存美股是一個長期投資、慢慢積累財富的好方式，美股市場標的這麼多，那麼，投資者如何「存對股」呢？我的 3 大挑選邏輯如下：

市值大的企業： 通常作為經濟增長 “動力源” ，股價波動較為穩定

強大護城河：無形資產，轉換成本，網絡效應，成本優勢，規模優勢

派息，盈利，現金流：需穩定增長

除了選擇優質股以外，還有兩大風險指標需要注意：

最大回撤率：選定週期內最大的虧損幅度，是否可以接受？

年化標準差：衡量股票的收益率波動。波動越大，標準差也越大。標準差越小，則說明波動越小，潛在的風險也就越小。

巴菲特曾說：如果你不打算持有一檔股票 10 年，最好連 10 分鐘也不要持有。選股最主要是你選中你可以拿著長期的股，但說起來容易，實行起來卻很難，因為股價波動的幅度總把散戶洗出局。所以要成為一個存股達人的關鍵是，不僅要選擇那些真正有實力、能給股東帶來穩健回報的公司，投资者還需要有足夠的自律和堅持。uSMART 的智能存股功能可以幫到投資者，提供了超過 10000 檔美股 / 新加坡股存股。投資者可以按照自己的投資意願在軟體裏創建定投計畫，創建好之後，這個智能定投計畫會幫你自動下單，不需要再操心，也避免了忘記定投；如果後續需要修改定投計畫，也可以手動在軟體裏進行修改，薪資越高，存股越多。不只要存第一桶金，還要存滿退休金。

黃佳仁先生

現職：

uSMART 首席市場策略師

新加坡交易所特聘講師

學歷：澳洲雪梨科技大學

擅長財務分析、技術分析、市場總體策略，投資經歷已 15 年，新加坡財經投資媒體經常參考的未來金融趨勢大師。

與黃佳仁首席策略師 線上即時互動：https://bit.ly/3we7hSS