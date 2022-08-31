克里夫蘭Fed行長：聯邦基金利率須升至4%以上 明年不會降息

克利夫蘭聯邦儲備銀行 (Fed) 行長梅斯特 (Loretta Mester) 周三 (31 日) 表示，她認為利率要大幅上升，然後 Fed 才能放鬆對抗通膨的壓力。

梅斯特是今年制訂利率的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票成員，她表示，預計未來幾個月基準利率將升至 4% 以上。這遠高於目前聯邦基金利率 2.25%-2.5% 的目標範圍。該利率設定了銀行間隔夜拆款的利率，但與許多消費者債務工具掛鉤。

她在一場演說中指出，「我目前的觀點是，有必要在明年初將聯邦基金利率調升至略高於 4% 並維持在該水平。」「我預計 Fed 明年不會調降聯邦基金利率目標。」

梅斯特表示，利率將在「一段時間內」維持高點，這是 Fed 主席鮑爾和紐約 Fed 行長威廉斯最近幾天最愛用的一句話。她表示，實際利率或聯邦基金利率與通膨之間的差距需要「回到正值區間」。

Fed 今年已升息 4 次，總共升息 2.25 個百分點。市場定價 9 月會議會連續第 3 次升息 0.75 個百分點，並期待在 2023 年秋季開始降息。

梅斯特說，她預期升息會減緩經濟成長，經濟成長將「遠低於 2%」，而失業率上升，金融市場依然動盪。她預計今年通膨率將降至 5-6% 的範圍內，然後在隨後幾年更接近 Fed 的目標。

不過她仍對那些尋求降息的人鬆口，她認為 Fed 不一定必須繼續升息直到通膨達到 2% 的目標。但她表示，政策制訂者必須保持警惕，「過早宣布戰勝通膨野獸是錯誤的。這樣做會讓我們回到 1970 年代走走停停的貨幣政策世界，這對家庭和企業來說代價高昂。」