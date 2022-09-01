迪士尼擬推會員服務 Disney+用戶購買獨家周邊商品

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，迪士尼公司 (DIS-US) 研議推出類似 Amazon Prime 的會員服務，將提供折扣和優惠，吸引顧客增加在串流服務、主題樂園、迪士尼周邊商品的消費，也更了解消費者偏好。

亞馬遜的 Prime 會員服務提供免運、Whold Foods 生鮮雜貨折扣、每月或每年付費的串流服務等。

知情人士透露，迪士尼最快今年會在 Disney + 上推出零售服務，例如可能在 Disney + 的節目中放上 QR 二維條碼，讓用戶一掃就能連結到販售周邊商品的 Shop Disney 網站。

內部主管也正在討論其他促銷手法，像是推出特別版玩具「暗劍」(Darksaber，星際大戰系列電影出現的武器)，且只開放給 Disney + 訂戶訂購。

迪士尼可能推出會員服務，增加用戶在其串流服務、主題樂園和周邊商品的支出。(圖: AFP)

迪士尼已有針對超級粉絲推出的特別方案，這項名為「D23 官方粉絲俱樂部」一年收費 99.99 美元至 129.99 美元，可參加獨家活動並購買獨家商品，並能以折扣價訂閱三年的 Disney+。

若迪士尼推出新的會員計畫，將與超級粉絲方案不同，內容也會針對更廣泛的顧客打造。

迪士尼發言人表示，公司正在研議發展會員方案的可能性。知情人士則透露，會員方案獲得執行長包正博 (Bob Chapek) 支持，包正博曾多次在內部和公開場合表示，迪士尼有機會從事更多交叉銷售。

根據報導，該計畫討論還在初步的階段，無法得知可能的收費金額和推出時機，目前也還沒有正式名稱。據悉部分主管在內部將其暱稱為 Disney Prime。

會員服務受零售業青睞

從亞馬遜 (AMZN-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 到星巴克 (SWSX-US)，零售巨頭接二連三推出會員方案，一方面靠折扣或回饋加強客戶忠誠度，同時更有效掌握顧客的消費習慣。

在會員方案中，串流服務經常被視為提高價值的工具，例如亞馬遜 Prime 便提供 Prime Video，沃爾碼則於本月宣布，年費 98 美元的 Walmart + 會員方案將新增免費的 Paramount + 串流內容。

挾著廣大娛樂內容的優勢，Disney + 用戶大有進展，上季 (截至 7 月 2 日) 的訂閱用戶人數新增 1440 萬，達到 1.521 億戶，已超越 Netflix(NFLX-US) 成為串流霸主。

但迪士尼對用戶數前景保守，認為在失去印度板球賽事轉播權之後，到 2024 年 9 月為止的訂閱戶數將只會成長至介於 2.15 億至 2.45 億戶的水準。