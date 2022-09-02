【袁志峰專欄】北水積極買入，港股蓄勢反彈

今日推介 - 波司登 (3998), 上日收市 $4.05

1) 股市前景

因美股持續調整及内地疫情擴散打擊市場信心，昨日港股顯著下跌，成交增加，南向資金淨買入額約 26 億元，為 7 月以來次高，反映内地投資者趁低吸納港股。筆者對 9 月港股持審慎樂觀看法，回調是買入機會，建議增加倉位，估計恒指可反彈至 21000 點以上。

今天推介是波司登 (3998) — (1) 中國第一羽絨品牌，過去 4 個財年，收入及盈利皆維持增長，年復式增長率分別達 16% 和 35%，毛利率及淨利潤率持續上升，派息比率為 71% 至 76%，持有淨現金。(2) 截至今年 3 月止財年，收入及盈利達 162.1 億元(人民幣 · 下同) 及 20.6 億元，同比增 20.0% 及 20.6%，毛利率上升 1.5 個百分點至 60.1%。(3) 昨日股價跌逾 8%，主要受大股東配售舊股所致，筆者認為公司基本面並無改變，回調是買入機會。(4) 現價對應歷史市盈率 18.7 倍，估值吸引。建議買入，目標價 5.0 港元，止損價 3.85 港元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 193 點，早段跌幅曾收窄至 115 點，隨後受壓回落至尾市，最多曾瀉 422 點，收報 19597 點，跌 357 點或 1.8%，成交額按日減 23% 至 1056 億元，8 月份日均成交額 922 億元。港股通南向資金淨買入 26 億元，騰訊 (700)、波司登(3998) 及比亞迪 (1211) 錄得 7.7、5.1 及 4.6 億元淨買入，中國電信 (728)、港交所(388) 及新東方在線 (1797) 錄得 1.9、1.6 及 1.5 億元淨賣出。8 月淨買入 84 億元。

藍籌股 6 升 62 跌 1 持平。東方海外 (316) 跌逾 7%，為跌幅最大藍籌。其次是美團 (3690) 及百威亞太 (1876) 跌逾 5%。華潤啤酒 (291)、海底撈(6862)、信義光能(968)、申洲國際(2313) 及中國宏橋 (1378) 跌逾 4%。比亞迪 (1211) 跌 4%。李寧 (2331)、信義玻璃(868)、阿里健康(241) 及金沙中國 (1928) 跌逾 3%。蒙牛乳業 (2319、安踏體育(2020) 及吉利汽車 (175) 跌近 3%。碧桂園服務 (6098) 及中國海外發展 (688) 漲逾 1%，為表現最佳藍籌。

恒生科指跌 1.6%，收報 4204 點，成份股 5 升 24 跌 1 持平。大型科技股全線下跌，小米 (1810) 及網易 (9999) 跌逾 1%，阿里 (9988) 及快手 (1024) 跌逾 2%，美團 (3690) 跌逾 5%，為表現最差成份股。蔚來 (9866)、小鵬汽車(9868) 及理想汽車 (2015) 跌 4%-5%。攜程 (9961) 跌 4%。明源雲 (909)、萬國數據(9698) 及商湯 (20) 跌逾 3%。比亞迪電子 (285) 漲近 6%，為升幅最大成份股。瑞聲科技 (2018) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 2%。

板塊方面，汽車、電池、啤酒、餐飲、航空、航運、光伏、線上醫療、軟件、體育用品、乳製品及濠賭股跑輸大市，跌幅居前。中遠海控 (1919) 及太平洋航運 (2343) 跌 6% 及 4%。福萊特玻璃 (6865) 及信義光能 (968) 跌逾 5% 及 4%。

水泥、基建、鋼鐵及煤炭股逆市上升。中國建材 (3323) 及海螺水泥 (914) 漲逾 3% 及 1%。中國中鐵 (390) 及中交建 (1800) 漲逾 2% 及 1%。首鋼資源 (639) 及中國東方 (581) 漲逾 3%。中煤能源 (1898) 及兗礦能源 (1171) 升 2%。

周四上証指數低開 0.2%，早盤最多曾升 0.7%，午後單邊下行，以接近全日低位收市，收報 3184.98 點，跌 0.5%。深証成指跌 0.9%，科創 50 指數跌 0.4%。滬深兩市總成交約 7900 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 2100 億元。滬深股通北向交易轉淨賣出 8 億元。8 月淨買入 127 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

財新中國 8 月製造業採購經理指數 (PMI) 回落至 49.5，低 7 月 0.9 個百分點，降至榮枯線以下，亦低於市場預期的 50，顯示製造業在經歷了兩個月的擴張後，重現收縮。(信報)

澳門博彩監察協調局公布，8 月博彩收入 21.89 億元 (澳門元 ‧ 下同)，按年跌 50.7%，按月則升 4.5 倍。今年首 8 月，博彩收入 288.57 億元，按年下跌 53.4%。(信報)

4) 個股訊息

英國《金融時報》報道，騰訊 (700) 計劃今年出售約 1000 億元人民幣股票的軟性目標，以紓緩投資者和反壟斷的壓力。而涉及減持的股份包括美團 (3690) 等。騰訊就有關報道回應稱，沒有為減持設定任何目標金額。公司亦沒有受到針對其投資組合的外部壓力。(信報)

小鵬汽車 (9868) 公布，8 月交付 9578 輛智能電動車，按年增長 33%。(信報)

蔚來 (9866) 公布，8 月交付 10677 輛汽車，按年增長 81.6%。(信報)

理想汽車 (2015) 公布，8 月共交付新車 4571 輛，按年下跌 51.5%。(信報)

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