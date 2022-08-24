〈台股盤前要聞〉 台股雙殺失守月線、信驊Q4營收再戰新高 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台股昨 (23) 日受資金加速撤出、股匯雙殺衝擊，電金傳權值股全面遭殃，量縮下跌 149 點，回測萬五支撐，但失守月線；信驊 Mini BMC 第四季將開始放量，營收再戰新高，看好全年營收成長 45% 目標不變。以下是今 (24) 日必看重要財經新聞。

股匯雙殺權值股遭殃 台股量縮跌 149 點收 15095 點 失守月線

美國聯準會持續釋出鷹派訊息，美股周一 (22 日) 全面重挫，拖累台股昨 (23) 日走勢，資金加速撤出、股匯雙殺，電金傳權值股全面遭殃，盤面剩生技、電動車概念股成資金避風港，大盤開低走低，終場跌 149.25 點，收 15095.89 點，回測萬五支撐，不過月線仍守不住，成交量則縮至 1704.72 億元。閱讀全文...

信驊 Mini BMC 放量 Q4 營收再戰新高 全年維持 45% 成長目標

BMC 大廠信驊 (5274-TW) 昨 (23) 日召開法說會，董事長林鴻明表示，第三季受客戶下修訂單影響，營收估介於第二季與第一季之間，法人估約衰退 0-19%，第四季則隨著新產品線 Mini BMC(BIC) 開始放量，營收可望再挑戰第二季寫下的單季新高紀錄，看好全年營收年增 45% 的目標不變。閱讀全文...

金控聯姻條款出爐！新光金總座吳欣儒夫妻檔恐一人要辭職

金管會昨 (23) 日表示，為避免不同金控間利益衝突，將修正金控負責人兼職規定，被視為金控聯姻條款，目前僅新光金 (2888-TW) 總經理吳欣儒，其老公許元禎是華南金 (2880-TW) 董事，適用此法，也就是說，年底法規上路後，吳欣儒或許元禎其中一人須辭去現有職務。閱讀全文...

面板雙虎瘦身 友達、群創減資後每股淨值回升至 29 元以上

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今年相繼規畫辦理現金減資，分別減資 20%、9.5%，為龐大股本進行瘦身，昨 (23) 日也雙雙公告完成實收資本額變更登記，隨著資本額下降，雙虎每股淨值也有所提升，依第二季財報推算，友達、群創每股淨值皆提升至 29.17 元。閱讀全文...

台新金 8 月賣彰銀 190 億元入袋 擬優先挹注人壽 持股剩 5.16%

台新金控 (2887-TW) 昨 (23) 日舉行線上法說會，針對彰銀 (2801-TW) 案落幕後規劃，總經理林維俊表示，目前僅剩下 5.16% 彰銀持股，將於 6 年內出清完畢；至於今 (2022) 年 8 月 10 日，台新金盤後鉅額交易處分彰銀取得的 190 億元資金，將優先挹注台新人壽資金缺口。閱讀全文...

7 月五大銀行房貸利率連 7 升 衝上 6 年新高

台灣央行昨 (23) 日公布 7 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款為 558.93 億元，較上月續減 48.05 億元，呈現連 2 月下滑，而房貸利率 1.703%，則較上月續揚 0.089 個百分點，不僅連 7 升，更創 2016 年 7 月來新高。閱讀全文...

中鋼 7 月稅前盈餘月減近 4 成 前 7 月每股稅前賺 2 元

中鋼 (2002-TW) 昨 (23) 日公告 7 月自結，稅前盈餘 26.12 億元，月減 39%、年減 71%，每股稅前盈餘約 0.17 元；累計前 7 月稅前盈餘 315.14 億元，年減 29%，每股稅前盈餘約 2 元。閱讀全文...

中信金沙盤推演三種確診率 台灣人壽規劃對產險啟動二次增資

中信金控 (2891-TW) 昨 (23) 日舉行線上法說會指出，防疫險會是影響中信金今 (2022) 年獲利的一大變數，儘管台灣人壽 6 月底已經通過增資產險 40 億元，但公司內部以確診率 15%、20%、25% 進行沙盤推演，預計規劃啟動二度增資。閱讀全文...

高薪 CEO 排行出爐！前五大有三位做電動車 馬斯克百億美元居冠

彭博 (Bloomberg) 近期公布 2021 會計年度全美上市企業前 30 大高薪 CEO 排名，特斯拉 CEO 馬斯克穩坐龍頭，薪酬高達百億美元，電動車新星 Rivian CEO Robert Scaringe 直衝第二名，蘋果庫克排行第三，值得一提的是，前五名 CEO 中，有三位都是來自電動車產業。閱讀全文...

矽力 *-KY Q2 純益續創新高 EPS 5.5 元

前股王矽力 *-KY(6415-TW) 昨 (23) 日公布財報，受惠電源管理晶片 (PMIC) 需求續強，第二季稅後純益達 20.91 億元，再創歷史新高，不過由於股票面額更改為 2.5 元，每股稅後純益僅 5.5 元，較上季減少。閱讀全文...