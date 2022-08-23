〈中信金法說〉沙盤推演三種確診率 台灣人壽規劃對產險啟動二次增資

中信金控 (2891-TW) 今 (23) 日舉行線上法說會指出，防疫險會是影響中信金今 (2022) 年獲利的一大變數，儘管台灣人壽 6 月底已經通過增資產險 40 億元，但公司內部以確診率 15%、20%、25% 進行沙盤推演，預計規劃啟動二度增資。

台灣人壽資深副總葉栢宏表示，截至 6 月底，防疫保單有效件數為 39.5 萬件，6 月已認損 43 億元，且已反映在上半年財報，公司內部以 15% 確診發生率作為基礎估算，截至 7 月底，申請給付理賠金額為 35.4 億元，還控制在認損範圍內。

葉栢宏表示，公司也進一步做了敏感度測試，若確診率 20%，整體虧損將達 60 億元，估計還須增加認損 17 億元；若確診率達 25%，虧損將達 75 億元，則須再增加認損 32 億元；為了確保中信產險穩健經營、保障客戶權益，因此規劃啟動二度增資

媒體關切二度增資所需金額多少，葉栢宏表示，增資金額和需要再認損金額高度相關，雖然目前確診看起來較趨緩，但仍有 BA.5 的威脅，6 月底，全國確診率已達 16.1%，該公司以 8 月為另一觀察點，中信產險確診率僅 15.5%，仍低於全國平均確診率，但後續還是要觀察是否因為客群關係或是有理賠遞延，因此二次增資的金額尚需觀察與再評估，確定後會由董事會通過再公告。