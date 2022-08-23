〈台新金法說〉持股彰銀剩5.16% 190億元資金擬先挹注台新壽

台新金控 (2887-TW) 今 (23) 日舉行線上法說會，針對彰銀 (2801-TW) 案落幕後規劃，總經理林維俊表示，目前僅剩下 5.16% 彰銀持股，將於 6 年內出清完畢；至於今 (2022) 年 8 月 10 日，台新金盤後鉅額交易處分彰銀取得的 190 億元資金，將優先挹注台新人壽資金缺口。

林維俊表示，在最高法院法官及調解委員費心竭力協調下，彰銀案已經獲得圓滿結果，台新金於 8 月 10 日向法院撤回對財政部提出的訴訟，雙方爭議和平落幕。

林維俊進一步表示，台新金也自 8 月 10 日當天以盤後交易方式釋出 104.88 萬張彰銀股票，取得 190 億元資金，此部分的資金將優先挹注台新人壽資金缺口，若有剩餘資金，將可能用於進行併購或對子公司增資，或是短期票債的投資等三類資金用途；且持股彰銀總額降至已發行股份 10.41%。

林維俊強調，台新一開始持有彰銀 22.55%，過去這段時間積極處分持股，發行交換債、交換特別股，也有少部分是公開市場出售，並透過鉅額交易出售 10% 持股，若帳上扣除已經處分、自留的交換債 (EB) 與己種特別股後，目前僅剩下 5.16% 彰銀持股，將依照對金管會的承諾 6 年內慢慢出清。