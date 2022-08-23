股匯雙殺權值股遭殃 台股量縮跌149點收15095點 失守月線

美國聯準會持續釋出鷹派訊息，美股周一 (22 日) 全面重挫，拖累台股今 (23) 日走勢，資金加速撤出、股匯雙殺，電金傳權值股全面遭殃，盤面剩生技、電動車概念股成資金避風港，大盤開低走低，終場跌 149.25 點，收 15095.89 點，回測萬五支撐，不過月線仍守不住，成交量則縮至 1704.72 億元。

櫃買指數開低震盪，終場小漲 0.04 點，收 193.96 點，成交值 625.5 億元。上市櫃成交值合計 2330.22 億元。

觀察電子權值股表現，台積電下跌 1.18%，收 504 元，鴻海也小跌 0.9%，收 110 元，聯發科表現相對強勢，逆勢收紅小漲 0.6%。聯電、日月光投控、研華跌幅都超過 2%，台達電、廣達、大立光也下挫逾 1%。

ABF 載板供過於求，外資下調目標價，ABF 載板三雄殺聲隆隆，景碩大跌 6%，欣興跌逾半根停板，南電也下挫近 5%；面板族群同步修正，友達重挫 5.6%，群創下跌 4%，彩晶跌幅近 3%。

生技族群持續成為盤面焦點，在合一外用藥膏獲美國上市許可下，股價連兩日強奔漲停，領軍生技族群衝鋒，科研、中天、台生材也同步漲停，台微醫狂飆 9%，寶利徠大漲半根停板，台康生、慧智、友華漲幅都超過 4%。

受惠特斯拉全自動輔助駕駛將漲價，供應鏈可望迎訂單潮，激勵電動車概念股同步攻高，同致叩關漲停板，為昇科、富鼎大漲逾 6%，胡連、康普、為升、明安勁揚逾 2%。