〈房產〉7月五大銀行房貸利率連7升 衝上6年新高

台灣央行今 (23) 日公布 7 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款為 558.93 億元，較上月續減 48.05 億元，呈現連 2 月下滑，而房貸利率 1.703%，則較上月續揚 0.089 個百分點，不僅連 7 升，更創 2016 年 7 月來新高。

央行指出，7 月五大銀行房貸利率上揚至 6 年來新高，主要是因五大銀行指數型房貸指標利率已調升，預期 8 月還有部分銀行會再調升。

而購屋貸款連 2 月下滑，則是因本土疫情、升息以及政府部門打炒房的政策持續等因素，再加上市場關切國際景氣下行風險；同時，央行提到，部分銀行整批分戶貸款減少，銀行態度已趨於嚴謹。

據統計，7 月六都建物買賣移轉棟數共 18477 棟，月減 13.3%，其中，台北市月減 7.3%，新北市月減 12.9%，桃園市月減 3.4%，台中市月減 17.6%，台南市月減 18.2%，高雄市月減 20.2%。

與去年同期相比，六都建物買賣移轉棟數年增 5.0%，其中，台北市年增 17.3%，新北市年增 5.3%，桃園市年增 17.5%，台中市年增 29.9%，台南市年減 27.9%，高雄市年減 10.1%。

房仲業者指出，6 月央行再度升息半碼，不排除未來持續緊縮步調，衝擊民眾對房市的期待，加上內政部預計於 9 月送審平均地權修正案，讓市場觀望態度更濃厚。

房價方面，從代表中古屋的信義房價指數來看，雙北地區月增 1.04%、年增 6.96%，其中，台北市月增 0.58%、年增 4.1%，新北市月增 1.63%、年增 10.84%。

央行說明，雙北地區信義房價指數年增 6.96% 是 2021 年 9 月以來最小增幅，可見大台北房價漲幅已有趨緩。