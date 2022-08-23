高薪CEO排行出爐！前五大有三位做電動車 馬斯克百億美元居冠

彭博 (Bloomberg) 近期公布 2021 會計年度全美上市企業前 30 大高薪 CEO 排名，特斯拉 CEO 馬斯克穩坐龍頭，薪酬高達百億美元，電動車新星 Rivian CEO Robert Scaringe 直衝第二名，蘋果庫克排行第三，值得一提的是，前五名 CEO 中，有三位都是來自電動車產業。

彭博薪酬指數 (Bloomberg Pay Index) 顯示，馬斯克去年薪酬全數來自選擇權獎勵，受惠去年特斯拉 (TSLA-US) 股價狂飆，總薪酬高達 100.7 億美元，這些選擇權獎勵也讓他身價水漲船高達 789 億美元，成為世界首富。

第二名為去年風光上市的 Rivian (RIVN-US) CEO Robert Scaringe，總薪酬達 22.89 億美元，其中工資僅 65 萬美元，但選擇權獎勵高達 22.88 億美元。不過，目前該公司尚未正式推出首款電動 SUV，且今年迄今股價已大跌 69%。

儘管蘋果 (AAPL-US) 為全球市值最高企業，高達 2.69 兆美元，但 CEO 庫克薪酬與前兩名相比有顯著差距，去年庫克總薪酬 8.5 億美元，其中工資 300 萬美元，股票獎勵 8.37 億美元，其他獎勵 1200 萬美元。

排行第四的也是電動車新星之一 Lucid (LCID-US) CEO Peter Rawlinson，總薪酬 5.75 億美元，其中股票獎勵 5.66 億美元，與 Rivian 不同的是，Lucid 旗下高階車款目前已開始小量出貨。

AI 大數據軟體平台 C3.ai (AI-US) 執行長 Tom Siebel 則排行第五，去年薪酬 3.43 億美元。

其次依序是 Coty (COTY-US) 的 Sue Nabi、KKR 的 Joe Bae、資安公司 SentinelOne (S-US) 的 Tomer Weingarten，以及 Palantir 的 Alex Karp 與 GitLab 的 Sid Sijbrandij，統計前 30 大高薪 CEO 薪酬皆超過 1 億美元。