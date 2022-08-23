高薪CEO排行出爐！前五大有三位做電動車 馬斯克百億美元居冠

高薪CEO排行出爐！前五大有三位做電動車 馬斯克百億美元居冠 （圖：AFP）
高薪CEO排行出爐！前五大有三位做電動車 馬斯克百億美元居冠 （圖：AFP）

彭博 (Bloomberg) 近期公布 2021 會計年度全美上市企業前 30 大高薪 CEO 排名，特斯拉 CEO 馬斯克穩坐龍頭，薪酬高達百億美元，電動車新星 Rivian CEO Robert Scaringe 直衝第二名，蘋果庫克排行第三，值得一提的是，前五名 CEO 中，有三位都是來自電動車產業。

彭博薪酬指數 (Bloomberg Pay Index) 顯示，馬斯克去年薪酬全數來自選擇權獎勵，受惠去年特斯拉 (TSLA-US) 股價狂飆，總薪酬高達 100.7 億美元，這些選擇權獎勵也讓他身價水漲船高達 789 億美元，成為世界首富。

第二名為去年風光上市的 Rivian (RIVN-US) CEO Robert Scaringe，總薪酬達 22.89 億美元，其中工資僅 65 萬美元，但選擇權獎勵高達 22.88 億美元。不過，目前該公司尚未正式推出首款電動 SUV，且今年迄今股價已大跌 69%。

儘管蘋果 (AAPL-US) 為全球市值最高企業，高達 2.69 兆美元，但 CEO 庫克薪酬與前兩名相比有顯著差距，去年庫克總薪酬 8.5 億美元，其中工資 300 萬美元，股票獎勵 8.37 億美元，其他獎勵 1200 萬美元。

排行第四的也是電動車新星之一 Lucid (LCID-US) CEO Peter Rawlinson，總薪酬 5.75 億美元，其中股票獎勵 5.66 億美元，與 Rivian 不同的是，Lucid 旗下高階車款目前已開始小量出貨。

AI 大數據軟體平台 C3.ai (AI-US) 執行長 Tom Siebel 則排行第五，去年薪酬 3.43 億美元。

其次依序是 Coty (COTY-US) 的 Sue Nabi、KKR 的 Joe Bae、資安公司 SentinelOne (S-US) 的 Tomer Weingarten，以及 Palantir 的 Alex Karp 與 GitLab 的 Sid Sijbrandij，統計前 30 大高薪 CEO 薪酬皆超過 1 億美元。

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