〈台股盤後〉電金傳全倒回測萬五 量縮跌破月線

台股今 (23) 日受到美股重挫影響，股匯雙殺，電金傳權值股綠油油，中小型股也疲軟，大盤跳空開低大跌逾百點，一度回測萬五關卡，終場收在 15095.89 點，下跌 149.25 點或 0.98%，失守月線，成交量縮至 1705 億元。

觀察權值股表現，電子三雄僅聯發科抗跌，收 676 元，上漲 0.6%；台積電最低至 502 元，終場收在 504 元，下跌逾 1%；鴻海也收黑；台達電、聯電、日月光投控、廣達等都有 1-2% 跌幅。

聯發科抗跌，IC 設計族群也有零星點火，沛亨上漲 3-4%；普誠、智原、凌泰、力旺收漲逾 2%；海德威、笙科、創意、信驊、亞信、鑫創均逆勢收漲。

傳產指標股也走弱，台塑四寶收黑；貨櫃三雄僅長榮力守紅盤，陽明、萬海軍下跌；航空雙雄也有 1% 左右跌幅。

生技股持續抗跌，合一傷口外用乳膏 Bonvadis 獲美 FDA 審查通過，拉出第二根漲停板，母公司中天同樣再度亮燈。台生材、威健生技連袂漲停，台微醫、寶利徠均拉出逾半根停板，慧智、友華、台康生技、雙美等有 2% 以上漲幅。

安控族群也成資金避風港，彩富、晶睿、陞泰、昇銳、哲固、天鉞電均攻上漲停鎖住；奇偶、晟鈦漲逾半根停板。