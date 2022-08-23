流量需求大爆發 2025年5G小基站迎來大規模建置期

研調 ABI Research 22 日指出，電信商積極擴大 5G 流量與涵蓋範圍，室外 5G 小基站建置正在快速成長，預計 2025 年將進入大規模建置期， 2027 年室外 5G 小基站建置規模將達 1300 萬座。

ABI Research 指出，電信商紛紛向用戶推廣 5G 網路，並主打高流量、高速、高節能、低延遲的優點，這意味著網路流量需求將會激增，電信商勢必要投入大規模的基礎建設。

ABI Research 數據指出，2026 年全球 5G 網路流量將達到 1676 EB，年復合成長率 (CAGR) 達 63%，電信商升級網路流量已勢在必行，最具成本效益的方法便是密集建置 5G 小基站。

ABI Research 表示，大規模 MIMO 巨量天線大型基站已滿足全球大多數 5G 流量需求，但目前仍未全數滿足，這使得小基站的存在更加關鍵，研調分析師認為，小基站提高網路流量，並擴大訊號傳輸範圍。

不過，與 4G 小基站相比，5G 小基站設計、性能方面面臨更多技術挑戰，5G 小基站需要更小、更輕，同時支援更大的頻寬，如 100MHz、200MHz，隨著 5G 部署範圍更廣，迫使電信商需要提供全面的解決方案來支援各種需求。

現階段大多數國家電信商仍專注 5G 大型基站的建置，ABI Research 預估，5G 小基站大規模建置期將在 2025 年來臨，而目前企業，電商等這類垂直產業已開始在專網中部署 5G 小基站。