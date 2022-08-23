〈信驊法說〉Mini BMC放量Q4營收再戰新高 全年維持45%成長目標

BMC 大廠信驊 (5274-TW) 今 (23) 日召開法說會，董事長林鴻明表示，第三季受客戶下修訂單影響，營收估介於第二季與第一季之間，法人估約衰退 0-19%，第四季則隨著新產品線 Mini BMC(BIC)開始放量，營收可望再挑戰第二季寫下的單季新高紀錄，看好全年營收年增 45% 的目標不變。

林鴻明坦言，第三季與公司先前預期有落差，但並非因客戶進行庫存消化，而是市場需求確實下滑，強調公司嚴謹控管庫存，目前已看到部分客戶訂單回流，預期 8 月的訂單出貨比 (B/B Ratio) 就有可能超過 1，整體下半年營運再優於上半年。

林鴻明補充，除 Mini BMC 外，BMC 產品組合也優化，儘管受英特爾 (INTC-US)CPU 推出時程遞延，但新品 2600 今年將佔營收比重約 10-20%，明年則會再進一步提升至 30-40%，且因新品價格較上代產品高出 20%，將顯著挹注明年營收。

至於 Cupola360，林鴻明看好，信驊投資該產品線已達 3-5 年，並專注在視訊會議、沉浸式兩大應用，也成為視訊會議晶片最關鍵的供應商，新品已獲各大業者採用，今年 9 月就會有量產樣品問世，預期今年底、明年會有不錯的斬獲。

市場也關心晶圓代工成本上升，林鴻明認為，要將供應商上升的成本完全轉嫁給客戶實屬不易，因此信驊毛利率可能會因供應商漲價而些微下滑，但隨著營收增加，整體獲利金額也會跟著提升。