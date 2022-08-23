台股失守所有均線 外資連七賣 三大法人賣超189.16億元

台股失守所有均線 外資連七賣 三大法人狂賣189.16億元。(鉅亨網資料照)
台股失守所有均線 外資連七賣 三大法人狂賣189.16億元。(鉅亨網資料照)

台股今 (23) 日開低後無力反彈，終場下挫 149 點，接連摜破 15200、15100 點以及月線大關，失守所有均線，外資續站賣方，連七賣，賣超 167.54 億元，金額更勝昨日，投信則持續加碼台股，已連 43 日買超，三大法人今日合計賣超 189.16 億元。

觀察三大法人資金變動，外資賣超 167.54 億元，累計近七日賣超金額 591.29 億元，投信持續加碼台股，再買 3.79 億元，已連 43 日買超，續創歷史新高，自營商則續賣，賣超 25.38 億元。

權值股多走弱，台積電下跌 1.18%，收 504 元，鴻海也小跌 0.9%，收 110 元，聯發科則逆勢收紅小漲 0.6%，其餘如台達電、台塑四寶、金控雙雄跌幅皆達 1% 以上，聯電更下挫接近 3%，壓抑大盤走勢。

至於盤面焦點，ABF 載板三雄因外資出具報告指出，產業將面臨供過於求，第四季價格將終止多季來漲勢，股價全面走弱，重挫近半根跌停板，除南電外，欣興、景碩已在所有均線下。

生技族群持續為多方布局重點，合一受惠外用藥膏獲美國上市許可，股價連兩日強奔漲停，領軍生技族群衝鋒，包括中天、科研、台生材同步漲停，台微醫狂飆 9%，寶利徠也大漲半根停板，台康生、慧智、友華漲幅都超過 4%。

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