台股失守所有均線 外資連七賣 三大法人賣超189.16億元

台股今 (23) 日開低後無力反彈，終場下挫 149 點，接連摜破 15200、15100 點以及月線大關，失守所有均線，外資續站賣方，連七賣，賣超 167.54 億元，金額更勝昨日，投信則持續加碼台股，已連 43 日買超，三大法人今日合計賣超 189.16 億元。

觀察三大法人資金變動，外資賣超 167.54 億元，累計近七日賣超金額 591.29 億元，投信持續加碼台股，再買 3.79 億元，已連 43 日買超，續創歷史新高，自營商則續賣，賣超 25.38 億元。

權值股多走弱，台積電下跌 1.18%，收 504 元，鴻海也小跌 0.9%，收 110 元，聯發科則逆勢收紅小漲 0.6%，其餘如台達電、台塑四寶、金控雙雄跌幅皆達 1% 以上，聯電更下挫接近 3%，壓抑大盤走勢。

至於盤面焦點，ABF 載板三雄因外資出具報告指出，產業將面臨供過於求，第四季價格將終止多季來漲勢，股價全面走弱，重挫近半根跌停板，除南電外，欣興、景碩已在所有均線下。

生技族群持續為多方布局重點，合一受惠外用藥膏獲美國上市許可，股價連兩日強奔漲停，領軍生技族群衝鋒，包括中天、科研、台生材同步漲停，台微醫狂飆 9%，寶利徠也大漲半根停板，台康生、慧智、友華漲幅都超過 4%。