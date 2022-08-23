〈財報〉上季業績佳 但梅西百貨仍調降全年財測 憂消費者支出縮手

即使第 2 財季獲利和營收超出分析師的預期，梅西百貨 (M-US) 周二 (23 日) 仍調降全年財測，預計消費者在服裝等非必需品上的支出將惡化，這將迫使這家連鎖百貨公司大幅降價清倉商品。

梅西百貨現在預計 2022 財年營收在 243.4 億美元至 245.8 億美元之間，低於之前的 244.6 億美元至 247 億美元。並調降年度每股獲利至 4.00 美元至 4.20 美元，低於之前的 4.53 美元至 4.95 美元。根據 Refinitiv 針對華爾街分析師的調查，市場認為梅西的營收為 243.6 億美元，每股獲利 4.51 美元。

大型零售巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 和 Target (TGT-US) 都重申了其年度預測，即使獲利承壓。然而，科爾 (Kohl"s)(KSS-US) 再次調降其財測，聲稱中等收入客戶正苦於通膨加劇。

在購物者越來越考慮縮減支出的環境下，依賴服裝和鞋類等非必需品銷售的公司面臨更大的業績不佳風險。

梅西 CEO 甘內特 (Jeff Gennette) 在財報聲明中表示：「我們希望以健康的資產負債表走出這個不確定的時期。」

梅西百貨指出，其 Bloomingdale"s 和 Bluemercury 品牌百貨在最近一季吸引了尋求精品的高收入消費者求。它說，這兩家業務都表現出色。

根據 Refinitiv 的估計，與分析師預期相比，梅西百貨第 2 財季的表現如下：

●調整後每股獲利 1 美元，高於預期的 85 美分

●營收 56 億美元，高於預期的 54.9 億美元

截至 7 月 30 日當季淨利從一年前的 3.45 億美元或每股 1.08 美元降至 2.75 億美元或每股 99 美分。

淨銷售額從一年前的 56.5 億美元小幅下降至 56 億美元。

梅西百貨的自有和加盟店的可比銷售額較去年下降 1.6%，低於 Refinitiv 分析師估計的 2%。

梅西百貨表示，數位銷售額較去年下降 5%，但較疫情前水平仍成長了 37%。電商收入占總銷售額的 30%。

甘內特表示，梅西百貨提出的 Polaris 轉型方案，包括關閉店面並對數位業務進行投資，使公司變得更快、更靈活。他說，這「對於駕馭快速變化的消費趨勢和宏觀條件至關重要」。

即使如此，在 40 年僅見的高通膨環境下，梅西百貨仍無法擺脫不斷變化的消費者行為。

梅西百貨第 2 季庫存水平較去年同期增加 7%。這家連鎖百貨表示，它的目標是讓庫存到今年年底達到「適當的」水平。

該公司表示，它正在採用降價來清理庫存，像是季節性商品、自有品牌商品和與疫情帶動的相關類別，如運動服、睡衣和家居用品等。