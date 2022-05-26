〈財報〉雖零售業前景不確定性高 梅西百貨調升全年獲利財測 盤前股價大漲

梅西百貨 (M-US) 周四 (26 日) 公布的第 1 財季獲利和銷售額都超出分析師的預期，因為購物者重返購物中心採購新衣和精品。

這家還擁有 Bloomingdale"s 的連鎖百貨公司重申其 2022 財年的銷售財測並調升獲利預估，預計今年底前的刷卡收入將增加。

受此消息影響，其股價在周四盤前交易中飆升逾 14%。

梅西百貨仍預計 2022 年的營收將與 2021 年的水平相比由持平至成長 1%，範圍為 244.6 億美元至 247 億美元。

它現在預計調整後每股獲利在 4.53 美元至 4.95 美元之間，高於之前的 4.13 美元至 4.52 美元。

CEO 甘內特 (Jeff Gennette) 在財報聲明中表示，「雖然當季消費者支出的宏觀經濟壓力增加，但我們的客戶繼續購物。」並補充說，該公司看到消費者重新回到店面，挑選特殊場合的服裝。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，與華爾街預期相比，梅西百貨第 1 財季的表現如下：

●每股調整後獲利為 1.08 美元，高於預期的 82 美分

●營收 53.5 億美元，略高於預期的 53.3 億美元

在截至 4 月 30 日的當季，梅西百貨淨利為 2.86 億美元，合每股 98 美分，而一年前的淨利為 1.03 億美元，合每股 32 美分。

不包括一次性項目，每股獲利為 1.08 美元，超過分析師對調整後每股獲利 82 美分的預期。

營收從去年同期的 47.1 億美元增加至 53.5 億美元，也超過分析師的預測。

其自營店和加盟店的同店銷售額同比成長 12.4%，低於 Refinitiv 分析師普遍預測的 13.3%。