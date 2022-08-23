NAND Flash供過於求趨嚴重 Q3跌價恐擴大至18%

研調機構 TrendForce 指出，通膨使全球經濟疲弱，消費應用需求第二季起下修，估年底都不見起色，伺服器需求雖穩，但也進入庫存調節階段，NAND 市場供過於求日益嚴重，賣方不再堅守價格，導致第三季 NAND 價格由原預估下跌 8-13%，擴大至 13-18%，且在原廠未減少產出下，第四季跌勢恐持續。

其中，client SSD 方面，教育用 Chromebook 及 NB 出貨展望進一步下調，各 PC 品牌廠持續消化上半年 SSD 庫存，導致第三季訂單下修。而由於 176 層 client SSD 產品供貨逐步放大，176 層 QLC SSD 成本結構進一步優化，成為價格下跌原因。同時，下半年長江存儲低價搶市，預估價格跌幅將擴大至季減 10-15%。

Enterprise SSD 方面，企業訂單需求隨全球經濟放緩趨於保守，第三季採購動能有下滑跡象，同時中國雲端服務業者訂單也未見起色，新一代伺服器平台出貨一再遞延而失去需求支撐，導致下半年 enterprise SSD 市況不如上半年，加上賣方釋出更多讓價空間，估合約價跌幅將再擴大至下滑 10-15%。

3D NAND Flash wafer 為跌勢最重的領域，終端需求低迷，原廠仍在降價求售，在需求轉好前，下半年 wafer 報價仍會逐季下挫，估合約價跌幅維持季減 15-20%。