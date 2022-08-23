電動車商Polestar將提供水翼船製造商Candela電氣化資源

兩家瑞典公司豪華電動車製造商 Polestar (PSNYW-US) 和電動船公司 Candela 簽署多年協議，前者將提供電池和充電系統給後者。

Polestar 周二 (23 日) 發表聲明表示，這筆交易代表了它與 Candela 之間「更廣泛的預期合作夥伴關係」的開始。它說，兩家公司都「致力於探索未來合作的進一步機會」。

Candela 也發表聲明表示，該協議將使其能夠「利用最先進的汽車電池技術並擴大其電動船的生產規模」。該公司在斯德哥爾摩和加州 Sausalito 設有辦事處。

Candela 成立於 2014 年，主要生產水翼艇，這是一種在航行時將船體提升到水面以上的套件。該公司將其零排放 C-8 和 P-8 Voyager 描述為以 30 節或約時速 34.5 英里在水面上「飛行」。

它補充說，其水翼技術可以將摩托艇的能源使用量減少多達 80%。

Candela 表示，與 Polestar 的交易反映出嘗試克服與行船電氣化相關的障礙。其中包括它所謂的「高得讓人望而卻步的電動船用電池成本」。

它補充說，至今電動船製造商通常「依賴小型、精品級船用電池組供應商。這些包裝的稀有性和高單位成本，是阻礙電動船與 ICE 船平價的兩個因素」。

透過與 Polestar 合作並利用其資源，該公司希望能夠克服這一挑戰。Polestar 的創始人是沃爾沃汽車和中國的吉利控股。